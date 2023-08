Pazza idea Lukaku, altro che Juve: “Può arrivare in prestito”

Nel mirino della Juventus, Lukaku può approdare in una big a sorpresa: può arrivare in prestito

Romelu Lukaku via dal Chelsea, ma per andare dove? Il belga aspetta ancora di conoscere il suo destino con un paio di punti, ad oggi, fermi: non giocherà con Chelsea o Inter e vorrebbe continuare a giocare in Italia, o quanto meno in un campionato di primo livello.

Si spiega così il no all’Arabia Saudita, ipotesi che potrebbe tornare di attualità se a fine mercato saranno tramontate tutte le altre destinazioni. La Juventus resta ancora una pista valida anche se il Chelsea ha chiuso allo scambio con Vlahovic. Il bomber serbo può essere ancora ceduto dai bianconeri e questo aprirebbe le porte ad un nuovo attaccante, facendo tornate di stringente attualità il nome di Lukaku, ma per ora nulla si muove su questo versante.

Per Vlahovic è tramontata sul nascere la pista che portava all’Al Hilal, chiusa dopo che è stato preso Neymar. Ovviamente nei giorni conclusivi della sessione estiva di calciomercato tutto può succedere e questo riguarda anche Lukaku per il quale spunta un’ipotesi davvero suggestiva.

Calciomercato Juventus, spunta il Real per Lukaku

Lukaku al Real Madrid in prestito: questa l’ipotesi lanciata su Twitter da Miguel Quintana, giornalista di Marca.

Non una trattativa in atto, ma una semplice ipotesi che parte da un presupposto importante: il Real è alla ricerca di un attaccante centrale e Lukaku, almeno fino al momento, è sul mercato e non trova una destinazione. Ecco allora che Quintana fa balenare l’ipotesi di un tentativo last minute del club spagnolo per l’ex bomber dell’Inter.

Se Lukaku sarà ancora sul mercato negli ultimi giorni di campagna trasferimenti, non sarebbe una cattiva idea per il Real provare a prenderlo in prestito. Del resto, soprattutto dopo gli infortuni di due pilastri come Courtois e Militao, per Ancelotti non sarebbe il massimo chiudere il mercato senza un altro attaccante, dopo aver perso Benzema. Lukaku in prestito, secondo il giornalista, sarebbe il nome giusto per bilanciare rischio e rendimento.