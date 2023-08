Mazzone, il ricordo di Boniek: “Era il migliore, come allenatore e come persona” | ESCLUSIVO

Zibi Boniek ha ricordato Carlo Mazzone pochi minuti prima dell’inizio di Roma-Salernitana nel ‘suo’ Olimpico

All’Olimpico comincia stasera la stagione di Roma e Salernitana, ma è forse soprattutto l’occasione per ricordare e onorare un grande personaggio come Carlo Mazzone. L’allenatore di tutti,sempre un padre per chi ha avuto il piacere di trovarlo sulla sua strada. Il mondo del calcio è in lutto e il weekend della prima giornata di Serie A è dedicato interamente a lui.

Tantissimi i grandi personaggi che hanno condiviso un loro ricordo di Mazzone. Presente oggi all’Olimpico per il match tra i giallorossi e la Salernitana anche Zibi Boniek, accostato anche tante volte a un ritorno a Trigoria da dirigente. “Mi è dispiaciuto tantissimo quando l’ho sentito ieri, sapevo che stava per spegnersi – dice l’ex vicepresidente UEFA a Calciomercato.it -. Per me era il migliore, perché era bravo come allenatore, come padre e come persona. Un ricordo? Ce ne sono troppi, non saprei quale scegliere…”