Juventus, sfuma definitivamente l’affare: il club blocca la cessione

La Juventus dice addio all’obiettivo di mercato; il club, infatti, ha deciso di bloccare definitivamente la cessione

Estate importante per la Juventus; i bianconeri, dopo le difficoltà della scorsa stagione sia a livello calcistico sia dal punto di vista extra sportivo, deve assolutamente tornare a dominare il massimo campionato italiano. Missione possibile considerando soprattutto l’esclusione dalla Conference League con i ragazzi di Allegri impegnati una volta a settimana; aspetto che potrebbe favorire la Juventus nel corso della stagione.

Per tornare sul tetto d’Italia, però, bisogna rinforzare la rosa di Allegri; al momento la Juventus ha acquistato Weah, rinnovato Rabiot (fondamentale per il sistema di gioco dei bianconeri) e acquistato a titolo definitivo Milik. Come tutte le squadre del massimo campionato italiano, anche la Juve per fare colpi importanti deve prima cedere; in mezzo al campo è stato salutato Zakaria, passato al Monaco. Questa cessione più la partenza, in prestito, di Arthur potrebbero portare alla corte di Allegri un nuovo centrocampista.

In passato è stato fatto il nome di Thomas Partey che sembrava poter lasciare l’Arsenal per la giusta offerta economica; la trattativa, però, non è mai decollata. Come riportato da express, sul centrocampista ci sarebbe anche l’interesse del Fenerbahce; il futuro del classe 1993, però, sembra ormai deciso.

Thomas Partey, l’Arsenal ha deciso: cessione bloccata

Il futuro del centrocampista sarà, ancora, all’Arsenal; i Gunners hanno deciso di non cedere il giocatore in questa finestra estiva di mercato. Arrivati a questo punto, però, con pochi giorni alla fine del calciomercato, il club non vuole privarsi di un giocatore fondamentale e che può formare, insieme a Declan Rice (arrivato dal West Ham) una coppia di centrocampo capace di garantire forza fisica, qualità tecniche e capacità di prendersi sulle spalle il gioco dell’Arsenal.

L’importanza di Partey per l’Arsenal è anche a livello tattico; nella vittoria contro il Nottingham (prima giornata di Premier League), il centrocampista è stato impiegato come terzino destro fornendo una risposta decisamente positiva. La prestazione del ragazzo, che dunque potrà essere utile in più reparti nel corso della stagione, ha convinto la società a puntare sul giocatore che non lascerà i Gunners in questa sessione di mercato.

Niente trasferimento alla Juventus che, in passato, aveva mostrato interesse nei confronti del giocatore. I bianconeri, in mezzo al campo, hanno diverse soluzioni e soprattutto sperano di contare su Pogba deciso a vivere una stagione decisamente diversa rispetto a quella passata dove è stato tormentato dagli infortuni.