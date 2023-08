Ha detto sì al PSG: colpo di scena Juve, scenario stravolto

Calciomercato Juventus, dalla Francia trapelano importanti aggiornamenti che, indirettamente, potrebbero coinvolgere anche i bianconeri

L’attesa è ormai finita. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Udinese-Juventus, che segnerà l’esordio in campionato delle due compagini, che per ironia della sorte, avevano chiuso la scorsa stagione sfidandosi nella gara dello Stadio Friuli. A tenere banco, però, sono ancora le indiscrezioni di mercato.

Sebbene Max Allegri in più di una circostanza abbia dichiarato di non aspettarsi sostanzialmente nulla dal mercato, il tecnico livornese ha lasciato comunque la porta aperta ad eventuali colpi. In realtà eventuali colpi della ‘Vecchia Signora’ potrebbero materializzarsi soprattutto in uscita. Vista l’estromissione dalle Coppe europee, infatti, i bianconeri giocheranno soltanto in Coppa Italia e in campionato. Per esigenze di bilancio ed equilibri di spogliatoio, dunque, nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato potrebbero concretizzarsi diverse cessioni per ‘snellire’ l’organico.

Calciomercato Juventus, accordo Kolo Muani-Psg: ipotesi Chiesa sempre più difficile

Chi non dovrebbe lasciare la Juventus, salvo clamorosi colpi di scena, è Federico Chiesa. Il jolly ex Fiorentina, dopo una stagione in chiaroscuro nella quale ha fatto fatica a rientrare sui suoi livelli complice anche una collocazione tattica poco congeniale, è stato protagonista di un pre campionato di livello. Schierato con costanza come seconda punta, Chiesa sembra trovarsi sempre più a suo agio nell’intesa con i compagni e nei movimenti con cui attaccare la profondità a supporto della prima punta.

Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025, nelle scorse settimane Chiesa era stato al centro di diversi spifferi di mercato. Accostato a diversi club in Premier League e in Bundesliga, il figlio d’arte ha tutta l’intenzione di giocarsi le sue chances in bianconero. Dal canto suo Giuntoli non ha alcuna intenzione di privarsi di quello che è considerato un vero e proprio patrimonio del club. Ad ogni modo tra le diverse squadre interessate a Chiesa, almeno con sondaggi esplorativi, era segnalato anche il Psg.

Come evidenziato da RMC Sport, però, i parigini hanno praticamente trovato un accordo di massima con Randal Kolo Muani. Le trattative tra i neo Campioni di Francia e l’Eintracht Francoforte sarebbero entrate nel vivo e tutto lascia presagire che si possa trovare la fumata bianca. Pur non essendo un esterno alla Chiesa, l’eventuale acquisto di Kolo Muani ridimensionerebbe le chances del Psg di mettere le mani sul gioiello della Juve; con il francese in rosa, infatti, i parigini avrebbero praticamente sopperito alla partenza di Neymar, dichiarando chiuso il mercato in entrata almeno per il reparto offensivo.