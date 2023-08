DIRETTA Serie A, Udinese-Juventus 0-1 e Lecce-Lazio 0-0: Subito Chiesa LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Udinese-Juventus e Lecce-Lazio, gare della prima giornata di Serie A

Dopo una stagione travagliata dentro e fuori dal campo, la Juventus riparte dalla delicata trasferta in casa dell’Udinese. Dopo aver dato inizio ad una nuova era dirigenziale targata Giuntoli-Manna, il club bianconero ha optato invece per la continuità sotto l’aspetto tecnico, confermando Massimiliano Allegri in panchina.

In casa juventina, c’è grande curiosità di scoprire i volti nuovi, ma anche di capire come abbia reagito Dusan Vlahovic alle tante trattative di mercato che lo hanno visto protagonista. Andrea Sottil, dal canto suo, spera di invertire il trend dello scorso anno che lo ha visto spesso vestire i panni di carnefice delle big del campionato, tranne che con la Juve, vittoriosa due volte.

In contemporanea con la sfida di Udine, al ‘Via del Mare’ si giocherà Lecce-Lazio. Da un lato c’è curiosità per l’inizio del nuovo corso D’Aversa, dall’altro si misureranno le ambizioni scudetto della squadra di Maurizio Sarri, grande protagonista in sede di calciomercato. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su entrambe le partite.

Udinese-Juventus e Lecce-Lazio: formazioni ufficiali e dove vederle in Tv

In programma domenica 20 agosto alle 20.45, Udinese-Juventus sarà trasmessa solo su DAZN, mentre Lecce-Lazio sarà visibile anche su Sky.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Grendey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Stefezza, Almqvist, Banda. All. D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

