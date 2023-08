Colpo di scena Juve-Milan: scambio a sorpresa

Le mosse di mercato di Juventus e Milan potrebbero ritornare ad incrociarsi. L’ultima idea porta ad uno scambio che avrebbe del clamoroso

A tenere banco in questo primo week-end di campionato sono ancora le voci di calciomercato. E non potrebbe altrimenti, visto che sono ancora molte le trattative in via di definizione che potrebbero cambiare gli equilibri di molte squadre.

Ne sa qualcosa la Juventus. Sebbene Allegri abbia rimarcato che non si aspetta grandi cambiamenti, il tecnico livornese ha comunque sottolineato la necessità di sfoltire un organico troppo folto per due competizioni. Ecco perché solo dopo qualche cessione si proverà a puntellare quei reparti ancora scoperti. A tal proposito occhio alle possibili sorprese in attacco. Con lo scambio Vlahovic-Lukaku non ancora tramontato definitivamente, Giuntoli sta valutando anche le diverse offerte ricevute per Moise Kean. Nelle ultime ore il Milan ha provato a capire i margini di manovra per l’attaccante italiano, che però la Juventus non è disposta a cedere se non a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, scambio di prestiti Saelemaekers-Kean: ecco l’ultima idea

L’area mercato rossonera, però, avrebbe effettuato un nuovo tentativo per l’attaccante di Allegri. Secondo quanto evidenziato da Sportmediaset, infatti, si potrebbero creare le premesse per uno scambio Juve-Milan con Saelemaekers e Kean protagonisti. I due calciatori, che alla luce delle ultime mosse di mercato dei due club potrebbero ritagliarsi poco spazio, non sono dichiarati incedibili e a fronte di un’offerta giudicata convincente potrebbero fare le valigie.

La formula sulla quale si starebbe ragionando prevedrebbe uno scambio di prestiti. Appare piuttosto difficile, però, che Giuntoli entri nell’ordine di idee di avallare questo tipo di operazione. Come anticipato da calciomercato.it, la Juventus entrerebbe nell’ordine di idee di privarsi di Kean solo se arrivasse un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Dal canto suo il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante in grado di far tirare il fiato ad Olivier Giroud. Il profilo di Kean stuzzica e non poco i rossoneri, che però non hanno ancora affondato il colpo. Staremo a vedere cosa succederà.