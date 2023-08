La Serie A e il Napoli ripartono da Osimhen, a Empoli ci pensa Bonazzoli

E’ cominciato il campionato di Serie A, con la vittoria della squadra di Rudi Garcia. In Toscana il Verona conquista tre punti

Inizia con il successo del Napoli la prima giornata di Serie A. I campioni d’Italia si sono imposti in rimonta a Frosinone per 3 a 1 grazie al solito Osimhen.

Gli azzurri, in svantaggio per il rigore trasformato da Harroui, hanno pareggiato i conti con Politano. Poi è salito in cattedra il capocannoniere della scorsa stagione, che con una doppietta ha riportato le cose in ordine.

Vittoria in trasferta anche per il Verona, che ha conquistato tre punti preziosi, battendo l‘Empoli grazie ad una rete di Bonazzoli.

Frosinone-Napoli 1-3: 7′ Harroui (rigore); 24′ Politano, 42′ e 79′ Osimhen

Empoli-Verona 0-1: 75′ Bonazzoli