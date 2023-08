DIRETTA Serie A, Inter-Monza e Genoa Fiorentina: le formazioni ufficiali – LIVE

Protagonista di un calciomercato ricco di tormentoni, l’Inter torna in campo in Serie A contro il Monza di Palladino

Vera e propria bestia nera dell’Inter nella scorsa stagione (pari in casa e vittoria a San Siro), il Monza affronterà i nerazzurri nella prima sfida della nuova stagione. Una partita che si preannuncia avvincente e che vedrà scendere in campo molti volti nuovi e molti ex.

Con gli arrivi di Valentin Carboni, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, la squadra allenata da Raffaele Palladino è a forti tinte nerazzurre. Tra i convocati di Simone Inzaghi ci sono anche gli ex brianzoli Carlos Augusto, Davide Frattesi e Stefano Sensi, ma c’è grande curiosità di vedere anche gli altri nuovi arrivi nerazzurri. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Meazza, ma anche su Genoa-Fiorentina, che si giocherà in contemporanea.

Inter-Monza, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma sabato 19 agosto alle 20.45, Inter-Monza sarà visibile sia su DAZN, sia su Sky. Ecco le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopulos; Colpani, Caprari; Maric

