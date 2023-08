Vuole la cessione, sì al prestito: la Juve può sfruttare l’occasione

Ha chiesto la cessione ed ora la società apre al prestito: così l’attaccante diventa la grande occasione last minute per la Serie A

Aspettare le ultime occasioni di mercato per approfittare delle occasioni che, abitualmente, si presentano. È questa la strategia che un po’ tutte le squadre d’Italia (e non solo) adottano per completare la rosa, dopo aver piazzato i colpi principali per rinforzare la rosa.

La grande occasione potrebbe davvero arrivare da Barcellona dove un calciatore sembra essere pronto a cambiare casacca. Si parla di Ansu Fati che le ultime indiscrezioni danno desideroso di lasciare i blaugrana per trovare maggior spazio altrove. Una scelta che il club catalano potrebbe avallare, senza però perdere il controllo del calciatore.

Ecco allora, stando a quanto riferisce ‘sport.es’, che dal Barça sarebbe arrivato il via libera alla cessione in prestito del 21enne che ha bisogno di ritrovare continuità dopo una stagione fatta di alti e bassi, come normale che sia dopo il lungo stop per infortunio. Solo che nei piani di Xavi, Ansu Fati non è tra i titolare ed allora l’addio – almeno temporaneo – può esserci.

Calciomercato, Ansu Fati in prestito: dove potrebbe andare in Serie A

Ansu Fati in prestito è un’occasione che potrebbe far gola anche alle big di Serie A. La formula invoglia, ma ci sarebbe poi da trovare la giusta collocazione al 21enne.

Difficile immaginarlo, ad esempio, al Milan, dove nel suo ruolo c’è Leao. Più facile vederlo alla Juventus, magari se dovesse saltare la trattativa per Berardi, con Chiesa spostato sul versante opposto. Un’idea, come quella che potrebbe portarlo all’Inter, se dovesse essere ceduto Correa: anche in questo caso la collocazione tattica non sarebbe delle più semplice, se non come una seconda punta atipica, in grado di far cambiare pelle all’attacco nerazzurro.

Al di là della suggestione italiana, come al solito la pista più concreta è quella che porterebbe in Premier League, con i club inglesi che non avrebbero problemi a soddisfare le richieste del Barcellona.