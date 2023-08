Tradimento clamoroso, annuncio ufficiale: “Un grande futuro”

L’attaccante era stato accostato negli ultimi giorni ai diretti rivali, così il tecnico ha rotto il silenzio

Manca solamente un giorno al via tanto atteso per il campionato italiano. Primi match ufficiali per una stagione dalle numerose incognite, nella quale il Napoli sarà chiamato a difendere il tricolore conquistato nella scorsa annata. Dei top 5 campionati, solamente Serie A e Bundesliga mancavano ancora all’appello delle partenze.

Settimana scorsa, infatti, Premier, Liga e Ligue 1 hanno inaugurato la nuova stagione. Un campionato che si preannuncia avvincente dopo il dominio totale del Barcellona nell’ultimo anno, è quello spagnolo. Alla prima giornata, il Real Madrid ha cercato di mettere subito le cose in chiaro ottenendo i tre punti con una vittoria convincente sul campo dell’Athletic. Due punti di vantaggio strappati dunque al Barcellona, fermato dal pari sul difficile campo del Getafe.

I due acerrimi rivali, destinati a contendersi la prossima Liga insieme all’Atletico Madrid, negli ultimi giorni hanno pure fatto discutere sul mercato per un’operazione dai risvolti clamorosi. Nei giorni scorsi in Spagna è infatti circolata la notizia circa una richiesta di cessione avanzata da Ansu Fati al Barcellona. Tra i club interessati al talentuoso centravanti spagnolo, vi sarebbe proprio il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Real Madrid, Ancelotti su Ansu Fati: “Ha talento”

Un tema, quest’ultimo, che è stato affrontato serenamente dallo stesso allenatore italiano nella conferenza stampa che si è svolta questa mattina, alla vigilia della trasferta contro l’Almeria.

Ancelotti ha però preferito non lasciare tracce circa le strategie di mercato dei ‘blancos’, limitandosi ad un apprezzamento sulle qualità del classe 2002: “E’ un giovane con molto talento e che avrà un grande futuro. E mi fermo qui”. Nei giorni in cui Mbappé è stato reintegrato in gruppo dal Paris Saint Germain, facendo ulteriormente slittare con molta probabilità di una stagione l’atteso approdo a Madrid, quella legata ad Ansu Fati potrebbe diventare un’opzione concreta ‘low cost’. Considerato il forte legame con l’ambiente blaugrana, un trasferimento ai rivali di sempre sarebbe destinato a far discutere per parecchio tempo sia da una parte che dall’altra.