Né Inter né Juventus: per Samardzic destinazione a sorpresa

Lazar Samardzic tra i protagonisti assoluti di questa fase del mercato: dopo il no all’Inter può sfumare anche la Juventus, rilancio inatteso

E’ senza dubbio il calciomercato che passerà alla storia per l’irruzione dei club arabi, capaci di acquistare non più solo vecchie glorie al tramonto. Ma anche quello degli improvvisi ribaltoni e dietrofront. Ne ha subiti ben due l’Inter, prima da parte di Romelu Lukaku e poi di Lazar Samardzic.

Il belga si è tirato indietro proprio quando i nerazzurri stavano per lanciare l’assalto decisivo al Chelsea, il tedesco aveva addirittura già svolto le visite mediche prima del voltafaccia clamoroso. Entrambi sono poi finiti nel mirino della Juventus, anche se i bianconeri, per adesso, non hanno ancora affondato il colpo.

L’Inter dopo il mancato affare con l’Udinese sta discutendo con il Frosinone per il prestito di Fabbian. Niente altri colpi in entrata a centrocampo, Sensi potrebbe rimanere. Si attendono le mosse della Juventus, ma anche i bianconeri potrebbero venire beffati nella corsa a Samardzic, con l’inserimento improvviso di un altro club.

Samardzic, ora ci prova un’altra big di Serie A e tenta il colpaccio

In Serie A, il tedesco potrebbe vestire un’altra maglia. L’assalto decisivo potrebbe arrivare dalla Capitale.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ci sta pensando seriamente la Lazio, che vuole regalarsi un ultimo colpo di spessore in un mercato che ha accelerato improvvisamente in poche settimane regalando a Maurizio Sarri rinforzi di qualità, Rovella e Luca Pellegrini gli ultimi in ordine di tempo. I biancocelesti cercheranno di chiudere per un altro centrocampista, dopo l’addio di uno tra Basic e Marcos Antonio. Con Basic, Lotito aveva già proposto all’Udinese uno scambio per arrivare a Samardzic, ma senza successo. Occhio ora al nuovo rilancio in arrivo, gli altri obiettivi per la mediana sono Wieffer del Feyenoord e Guendouzi del Marsiglia.