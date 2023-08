Napoli, Rudi Garcia risponde su Gabri Veiga: l’annuncio

Il Napoli inaugura il campionato a Frosinone, in conferenza stampa la risposta di Rudi Garcia sul mercato e su Gabri Veiga

Vigilia di campionato per il Napoli che domani sera, alle 18.30, esordirà a Frosinone per provare a confermarsi da campione d’Italia. Il tecnico azzurro Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa e inevitabilmente c’è stata attenzione anche per i discorsi di mercato.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli ha l’accordo con il Celta Vigo per Gabri Veiga e ora prova a chiudere l’intesa con l’entourage del giocatore. Sul tema, l’allenatore francese in realtà non si è sbottonato, provando a rimanere concentrato sulle questioni di campo. “Posso parlare solo dei miei giocatori – ha spiegato – Altri non sono nostri. Oggi stiamo presentando Frosinone-Napoli, chiedete al ds Meluso“.

A proposito della partita, ecco come Garcia sta pensando di ovviare all’assenza di Kvaratskhelia: “E’ solo un affaticamento ma non vogliamo rischiarlo alla prima giornata – ha dichiarato – Lo riavremo da lunedì. Ho tante opzioni. Raspadori, Elmas, anche Lozano, che le cose migliori le ha fatte al Psv quando giocava a sinistra. Ci sono giocatori polivalenti, è una qualità e non un difetto, c’è chi soffre non avendo un posto fisso ma ci può aiutare tanto”. Sull’ipotesi delle due punte: “Potremo vederle in stagione sia dall’inizio che a gara in corso, è una idea interessante per mettere più in difficoltà la difesa avversaria con più giocatori in area”.