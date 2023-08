Milan, è tempo di cedere: in quattro con la valigia pronta

Il Milan, dopo essersi rinforzato, deve pensare anche a sfoltire la rosa; sono quattro i giocatori che hanno la valigia in mano

Una delle principali protagoniste di questa sessione estiva di mercato è, senza ombra di dubbio, il Milan; i rossoneri, nella scorsa stagione, sono sì arrivati in semifinale di Champions League (dove hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla superiorità dell’Inter) ma il cammino in campionato è stato sotto le aspettative con il club fuori dalla lotta scudetto già nel mese di febbraio al termine di una serie di risultati decisamente negativi.

L’obiettivo, per la nuova stagione, è quello di lottare per il titolo fino al termine della stagione e provare ad arrivare il più lontano possibile sia in Coppa Italia sia in Champions League. Proprio per questo, nonostante la cessione di Tonali, sono arrivati diversi elementi alla corte di Pioli; il tecnico ha diverse soluzioni per il proprio sistema di gioco e può contare su calciatori di qualità e con la possibilità di aprire un ciclo importante in maglia rossonera.

Gli acquisti sono stati tanti e portano non poca curiosità intorno alla stagione dei rossoneri; il Milan, ora, però, deve anche pensare a cedere. Il prossimo obiettivo, infatti, è sfoltire la rosa trovando una sistemazione a quei giocatori che rischiano di avere sempre meno spazio nello scacchiere tattico di Pioli. Stando a quanto riportato da fichajes sono quattro i giocatori del Milan con la valigia in mano e il primo e Origi; il centravanti, nella scorsa stagione, non è riuscito a dare il contributo sperato e sembra giunta al termine la sua avventura in rossonero. Pioli, a livello di attaccanti, può contare su Giroud e Okafor con la possibilità, qualora partisse il belga, di rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo.

Milan, non solo Origi: altri tre pronti a lasciare i rossoneri

Se parliamo di attaccanti in procinto di lasciare i rossoneri non possiamo non menzionare Colombo; classe 2002, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Lecce dando un contributo importante per la salvezza del club. Per il centravanti lo spazio al Milan è veramente minimo e, proprio per questo, si sta cercando una sistemazione che consenta al giocatore di avere la continuità di cui ha bisogno.

Doppiamo poi parlare di Lazetic (non sembra rientrare nel progetto dei rossoneri) e di Saelemaekers; il belga, nella scorsa stagione, ha fornito un contributo importante risultando anche decisivo in diverse situazioni ma gli investimenti del Milan in attacco fanno pensare ad un impiego veramente ridotto per il classe 1999. Origi, Colombo, Lazetic e Saelemaekers; loro quattro, dunque, sembrano essere in procinto di lasciare il Milan in una sessione di mercato dove i rossoneri sono assoluti protagonisti.