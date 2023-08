Le dieci frasi più belle di Roberto Baggio

Roberto Baggio è stato uno dei giocatori italiani più forti che siano esistiti e sarà ricordato anche per delle frasi a dir poco iconiche

L’immagine del rigore sbagliato, nella finale del Mondiale 1994, non può e non deve essere quella che rappresenta un giocatore come Roberto Baggio. L’ex attaccante è stato uno dei migliori interpreti di questo straordinario sport andando a scrivere pagine indimenticabili nella storia del calcio.

Giocatore di una tecnica sopraffina, capace di fare qualsiasi cosa con il pallone tra i piedi e in grado di decidere una sfida da un momento all’altro. Chi ha avuto la fortuna di veder giocare Baggio non potrà mai dimenticare le sue incredibili gesta.

Non solo un tocco del pallone che pochi altri potevano vantare ma anche una straordinaria capacità comunicativa; sono diverse, infatti, la frasi iconiche di Roberto Baggio (riportate da Eurosport) a partire da “I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli” proprio in riferimento all’errore nella finale Mondiale.

La finale del Mondiale 1994 è, senza ombra di dubbio, uno dei momenti più negativi nella storia calcistica di Roberto Baggio; altra frase celebre dell’ex fantasista, sempre ricordando quell’episodio, “Mi stavo avvicinando al dischetto e ho pensato: Tiralo forte, tiralo forte“. Sempre in riferimento alla nazionale non possiamo non ricordare “Quando si dice che la maglia azzurra è il punto di arrivo per ogni giocatore si dice solo la verità“. Affermazione che fa capire il legame tra l’ex attaccante e la maglia della nazionale azzurra.

Frasi Roberto Baggio

E’ veramente difficile andare a descrivere un giocatore come Roberto Baggio specialmente per chi non lo ha mai visto giocare. Le sue frasi, però, ci possono sicuramente aiutare come quando disse “E’ sempre meglio far correre la palla, la palla non suda“. Dichiarazione perfetta se si vuol capire con quale atteggiamento Roberto Baggio scendeva in campo. A proposito di atteggiamento bisogna ricordare la dichiarazione “L’atteggiamento della mia vita è stata la passione, la passione muove ogni cosa è una forza straordinaria” e Baggio, considerando anche gli infortuni che ha dovuto superare, di passione ne ha sempre avuta tanta.

Abbiamo giustamente sottolineato le straordinarie qualità di Baggio con lo stesso attaccante ad aver dichiarato “Sono convinto di aver avuto un buon aiuto da madre natura“. Per capire ancora meglio il pensiero dell’ex attaccante quando giocava a pallone basta ricordare la frase “Quando sei in una squadra quella è la tua maglia e cerchi sempre e comunque di onorarla“. In campo, ovviamente, voleva vincere ma il suo mantra è sempre stato un altro “Credo che le persone debbano dare tutto quello che hanno, poi non c’è scritto che bisogna fare risultato“.

Gli infortuni, purtroppo, hanno caratterizzato la carriera di Roberto Baggio; a tal proposito non possiamo non menzionare la frase “Penso che non tutti si siano resi conto di quanto abbia faticato nel corso della carriera“. Chiudiamo con un’altra frase decisamente indicativa del giocatore, ma soprattutto dell’uomo Roberto Baggio “Se devo affogare meglio farlo nel mare che in una pozzanghera“.