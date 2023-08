La sua squadra viene eliminata dalla Champions: la reazione del presidente fa infuriare tutti

La sua squadra viene eliminata prematuramente dalla Champions League, ma il presidente reagisce in un modo davvero assurdo.

Nel calcio tutto può succedere, ma forse una reazione del genere non si era mai vista. Il tutto è accaduto pochi minuti dopo l’eliminazione dello Slovan Bratislava dai preliminari di Champions League per mano del Maccabi Haifa.

La compagine slovacca, infatti, non prenderà parte alla massima competizione europea ma, al contrario, viene ‘retrocessa’ in Europa League. Fatale è stata la sconfitta per mano della squadra israeliana tra le mura amiche per 3-1. Una sconfitta cocente che, tuttavia, ha suscitato una reazione social davvero inaspettata da parte di Ivan Kmotrik, il presidente dello Slovan.

L’uomo, infatti, ha postato una foto davvero inaspettata che ha fatto infuriare parte della tifoseria. Ecco che cos’ha scritto.

Slovan Bratislava eliminato dalla Champions League: il presidente reagisce così

“Sfortunato nel gioco, fortunato in amore” La foto che ha postato subito dopo la fine della partita il presidente dello Slovan ha fatto infuriare i tifosi, che non hanno gradito il modo in cui ha reagito a questo pesantissimo ko che, di fatto, ha compromesso già ad agosto parzialmente la stagione della squadra.

Nella foto, infatti, si vede l’uomo baciare, allo stadio, probabilmente nella tribuna d’onore, la sua bellissima fidanzata. Quella frase, un famoso modo di dire, sarcastico ha attirato l’ira di una parte della tifoseria. “Quale sarebbe la didascalia se vincessimo?” “Potresti comprare un attaccante almeno…” “Vai a lavorare!”

Insomma, non l’hanno presa benissimo.