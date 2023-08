Kaio Jorge in Serie A: via libera Juve, ma manca un tassello | CM.IT

Al netto del potenziale arrivo di Romelu Lukaku, il reparto avanzato della Juventus è affollato e Kaio Jorge può partire

Alle prese con la telenovela Domenico Berardi, che ha portato alla rottura tra l’attaccante calabrese e il Sassuolo, la Juventus vede proprio nel suo attacco uno dei reparti più chiacchierati di questi ultimi giorni di calciomercato e non solo per quanto riguarda Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

Nei giorni scorsi, vi abbiamo spiegato la posizione del club bianconero su Moise Kean, sondato dal Milan per completare il reparto offensivo. L’attaccante azzurro non è tuttavia l’unico nome potenzialmente in uscita, come testimoniano i colloqui tra Juve e Frosinone per Kaio Jorge.

Juventus, Kaio Jorge al Frosinone: ecco cosa manca

Rientrato poche settimane fa a pieno regime dopo il grave infortunio al ginocchio, l’attaccante brasiliano è finito da tempo nel mirino del club ciociaro che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha ricevuto il via libera di Giuntoli per un prestito secco.

Gli ottimi rapporti tra club, testimoniati anche dall’affare Barrenechea, rappresentano senza dubbio un viatico importante per il Frosinone che spera di convincere definitivamente anche il calciatore. Secondo le informazioni in nostro possesso, l’ex Santos preferirebbe una cessione all’estero, ma i sondaggi informali arrivati da Portogallo e Spagna non si sono trasformati in piste concrete e questo gioca sicuramente a vantaggio della squadra allenata da Eusebio Di Francesco.