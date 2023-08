Irrompe ancora il Real Madrid, la Juventus spiazzata

Il Real Madrid deve fare diverse operazioni nelle ultime due settimane di mercato: irruzione dei blancos e Juve spiazzata

L’attaccante per sostituire Benzema, il difensore visto l’infortunio di Militao, e poi l’arrivo di Kepa. Il mercato del Real Madrid è costretto ad accendersi in maniera importante anche in questo finale di sessione, dopo l’inizio con il botto rappresentato da Bellingham.

I blancos devono regalare ad Ancelotti almeno due rinforzi importanti perché quest’anno c’è la necessità di portare a casa i titoli, in quella che potrebbe essere l’ultima stagione dell’allenatore di Reggiolo al Bernabeu.

Ed allora Florentino Perez, incassata l’ennesima delusione (solo temporanea?) per Kylian Mbappe, è pronto a irrompere nuovamente in maniera pesante sul mercato. Il portiere è stato preso, il centravanti arriverà, ma il Real deve anche aggiungere un centrale alla propria difesa visto che Militao sarà assente a lungo.

Proprio per la retroguardia la strada delle merengues potrebbe incrociarsi con quella della Juventus, almeno stando a ciò che riferiscono in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, il Real su Laporte

Il Real Madrid irrompe su Aymeric Laporte, centrale francese in uscita dal Manchester City e accostato in passato anche alla Juventus.

Per l’ex Athletic nella squadra di Guardiola non c’è più spazio ed allora l’addio è possibile. Nei giorni scorsi sembrava tutto fatto per il suo approdo nella Saudi Pro League, con l’Al Nassr di Ronaldo che aveva trovato l’intesa con il club campione d’Europa. Le perplessità del calciatore a trasferirsi in Arabia hanno però frenato l’affare ed ora – stando a quanto riferisce ‘The Sun’ – c’è da registrare l’irruzione del Real Madrid.

Come detto, gli spagnoli hanno bisogno di un centrale dopo lo stop di Militao e starebbero pensando proprio a Laporte. Dal canto suo, il calciatore sarebbe ovviamente attratto dall’approdo al Bernabeu: bisognerà però trovare l’accordo tra i club, prima del via libera all’operazione.