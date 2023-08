Dietrofront impensabile: via libera ufficiale per Lukaku

Continua ad essere incerto il futuro di Lukaku con il Tottenham che non sembra pronto ad acquistare l’attaccante belga

Una vera e propria telenovela di mercato; non si potrebbe definire altrimenti la situazione di Lukaku che, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia dell’Inter con diversi alti e bassi. In finale di Champions League è stato vicino a realizzare il pareggio (che avrebbe potuto cambiare la storia della partita) ma il suo colpo di testa si è spento sulla figura di Ederson. Errore pesante al quale il centravanti avrebbe potuto rimediare nella prossima stagione.

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Lukaku in nerazzurro con l’Inter pronta ad accontentare le richieste del Chelsea grazie alla cessione di Onana; nel mercato, però, non si può mai dare nulla per scontato e l’improvviso inserimento della Juventus ha fatto infuriare la società nerazzurra che ha chiuso le porte ad un possibile ritorno di Lukaku.

Il centravanti belga, però, non ha chiuso con la Juventus e non ha ancora trovato una sistemazione; difficile, se non addirittura impossibile, la sua permanenza al Chelsea dal momento che il classe 1993 non è nei piani del club inglese. Esiste la soluzione araba ma il giocatore non gradisce lasciare l’Europa e sono proprio di oggi le voci su un’offerta della Roma per il bomber belga. Negli ultimi giorni, con Kane passato al Bayern Monaco, si è fatta avanti l’ipotesi di Lukaku al Tottenham; gli Spurs, infatti, hanno bisogno di un nuovo centravanti e il belga sembra essere il profilo perfetto per diventare il nuovo attaccante del Tottenham. La trattativa, però, è decisamente complicata.

Lukaku, l’allenatore degli Spurs blocca tutto: il motivo

Una situazione, dunque, ancora da definire quella riguardante Lukaku; l’attaccante belga ha bisogno di trovare una sistemazione e di farlo il prima possibile per andare a vivere da protagonista la prossima stagione. Un suo possibile trasferimento al Tottenham, però, sembra veramente complicato.

Angelos Postecoglou, tecnico degli Spurs, ha sottolineato (riportato da As) come la squadra non possa continuare ad acquistare giocatori vista la profondità della rosa. La priorità, dunque, è quella di sfoltire la rosa per permettere al tecnico di lavorare con il giusto numero di giocatori. In una situazione del genere andare a prendere un giocatore come Lukaku appare decisamente complicato; mancano sempre meno giorni alla fine del mercato e il belga non sa ancora quale sarà il suo futuro.

Anche la pista Tottenham sembra essersi raffreddata e la telenovela Lukaku è ancora lontana dal scrivere la parola fine; la Juventus può tornare a sperare ma è molto difficile che i bianconeri possano acquistare il centravanti avendo già in rosa Milik, Vlahovic e Kean.