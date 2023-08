UFFICIALE: maglia numero 9 per Kane, il nuovo attaccante del Bayern

Era ormai solo questione di tempo e questa mattina è arrivata anche l’ufficialità: Harry Kane è un nuovo attaccante del Bayern Monaco

Ad un anno di distanza il Bayern Monaco acquista ufficialmente l’erede di Robert Lewandowski. I bavaresi erano orfani di un numero 9 di altissimo livello da quando il polacco ha deciso di svestire la casacca tedesca per indossare quella blaugrana del Barcellona.

In questa estate è stato lungo il tira e molla tra il Bayern e il Tottenham per arrivare a dama su Harry Kane, nuovo centravanti della squadra di Thomas Tuchel, che questa mattina ha ufficializzato il tutto con una nota apparsa sul proprio sito, con annesse foto di rito: “Il Bayern ha acquistato Harry Kane (30) dal Tottenham Hotspur. L’attaccante della nazionale inglese ha firmato un contratto con i campioni tedeschi fino al 30 giugno 2027″.

Nella nota inoltre si apprende che indosserà la maglia numero 9, proprio la stessa che è stata per tanti anni di Lewandowski.

Non sono mancate le parole anche da parte del presidente degli ‘Spurs’, Levy, che sul sito del club ha evidenziato: “Abbiamo cercato per un lungo periodo di tempo di coinvolgere Harry e i suoi rappresentanti in diverse forme di estensione del contratto, sia a breve che a lungo termine. Per Harry era chiaro, tuttavia, che voleva una nuova sfida e non avrebbe firmato un nuovo contratto quest’estate. A malincuore, quindi, abbiamo acconsentito al suo trasferimento”.

Finisce la storia d’amore col club di Londra per provare una nuova avventura.