Strefezza rimane al Lecce? L’indizio non lascia dubbi

Strefezza rimane al Lecce oppure cambia squadra? L’indizio che sembra suggerire la risposta definitiva, i tifosi sognano.

Gabriele Strefezza è diventato non soltanto il capitano del Lecce, ma anche e soprattutto l’uomo cardine della rosa che è riuscita a salvarsi ed a rimanere in Serie A.

Grazie anche ai suoi 8 gol, il ragazzo classe 1997 è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi, riuscendo anche a superare la concorrenza nel suo stesso ruolo di Ragusa ed Oudin, diventando di fatto giornata dopo giornata il titolare largo a destra.

Grazie alle sue prestazioni in questa prima annata in Serie A ha attirato l’attenzione di parecchi club che negli scorsi mesi hanno palesato un interesse per il ragazzo; in particolar modo negli scorsi mesi la Fiorentina avrebbe pensato a lui in caso di cessione di Ikoné, ma al momento non c’è ancora niente di concreto.

I tifosi, come del resto è anche normale che sia, sono in apprensione in quanto hanno paura di perdere il loro capitano e uomo chiave, tuttavia un indizio sembra allontanare questa possibilità. Ecco di che cosa si tratta.

Calciomercato Lecce, Strefezza cambia agente

Gabriele Strefezza rimarrà a Lecce? Fino al fatidico momento in cui il calciomercato finisce, tutto è possibile, tuttavia gli indizi sembrano ormai propendere verso una permanenza in Puglia tra le fila dei rossoblu.

L’indizio? Il cambio di agente proprio nel bel mezzo della sessione. Il ragazzo, infatti, è passato sotto la tutela della World Soccer Agency di Alessandro Lucci e Alessandro Lelli, una delle più importanti società nell’ambito della consulenza sportiva. Un fatto sicuramente inusuale ma che, forse, potrebbe allontanare, almeno per quest’estate, il suo approdo in un’altra formazione. Se ne riparlerà a gennaio.