Porte chiuse all’Arabia: “La Juve è la sfida più bella”

Mentre in molti accettano i soldi dell’Arabia Saudita, in casa Juve c’è chi va controcorrente: “Questa è la sfida più bella”

L’estate del 2023 la ricorderemo come quella del grande esodo in Arabia Saudita da parte dei protagonisti del calcio europeo. In questo contesto di contratti da capogiro, però, c’è anche chi ha la forza di dire no.

Lo sanno bene in casa Juventus, in particolare Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha rilasciato una lunga intervista a TVP Sport nel suo paese d’origine: “Chiamata dall’Arabia? Ho un sacco di soldi nella mia vita, preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso darmi”. Una dichiarazione che ha fatto il giro del web e sta suscitando grande clamore, proprio perché controcorrente rispetto a quanto stanno facendo molti suoi colleghi. Il portiere bianconero, poi, ha voluto anche mettere un punto sulle voci di mercato.

Szczesny blocca il mercato: “Mi vogliono alla Juventus e resterò qui”

Il portiere polacco è stato uno dei nomi più chiacchierati in ottica mercato all’interno della rosa della Juventus, questo perché con uno stipendio di 14 milioni lordi pesa tremendamente sul bilancio bianconero. Una soluzione in uscita quindi, anche per la presenza rassicurante di Mattia Perin, sarebbe stata ben vista dalla società piemontese.

Evidentemente, però, non si è presentata l’occasione giusta. Szczesny ha voluto anche ribadire la sua posizione all’interno del club: “Sono e sarò un giocatore della Juventus, a meno che non mi vogliano più. Sono legato al club, ora mi vogliono per difendere la porta e finisce qui ogni argomento di mercato”. Insomma, nella prossima stagione sarà ancora lui il portiere bianconero.

L’ex Roma, poi, ha parlato anche del suo addio alla nazionale polacca e del suo ritiro dal calcio: “Euro 2024 sarà la mia ultima grande manifestazione con la nazionale polacca”. Riguardo al suo futuro prossimo, poi, ha dichiarato:Se sono ancora affamato? Lo sono ancora di più, perché so di avere sempre meno stagioni davanti a me. Non voglio giocare fino a 40 anni, non sarò il nuovo Buffon, ho sempre pensato di chiudere la mia carriera mentre sono ancora al top. So che la fine è vicina”.