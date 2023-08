Malinovskyi ha nostalgia: ritorno vicino in Serie A

Ruslan Malinovskyi vuole ritornare in Italia e il Marsiglia apre al suo trasferimento: accordo vicino in Serie A

L’impatto di Ruslan Malinovskyi con la Serie A è stato importante: le bordate sganciate dal suo mancino ancora riecheggiano negli stadi italiani. Ora, però, è l’ucraino a provare nostalgia del Belpaese e la sua volontà potrebbe ripercuotersi molto presto sul calciomercato.

Come riportato sull’edizione odierna de L’Equipe, infatti, Malinovskyi vorrebbe ritornare in Italia dove ha lasciato anche parte della famiglia e un rapporto di amicizie a cui è molto legato a Bergamo. Ecco perché l’ucraino è diventato un’autentica occasione di mercato per Monza e Genoa. Ad essere in vantaggio, al momento, sono i liguri: l’Olympique Marsiglia sembra disposto ad aprire ad un prestito con diritto di riscatto e il Grifone vuole consegnare un altro grande colpo a Gilardino.