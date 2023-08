Il vento d’Arabia scuote il Milan: asta a sorpresa e colpaccio sul gong

Le ultime mosse della sessione estiva del Milan ruotano attorno al futuro di alcune pedine: l’incastro vincente che sblocca il domino

Gli ultimi giorni della sessione trasferimenti saranno sfruttati dal Milan per sistemare quei reparti nei quali la compagine di Pioli ha denotato qualche limite strutturale. Al termine di una campagna acquisti importante sicuramente velocizzata dalla cessione di Sandro Tonali, i rossoneri vogliono regalarsi la classica ciliegina sulla torta.

A tal fine non sono poche le piste battute dal ‘Diavolo’, che potrebbero cogliere al balzo occasioni interessanti per la corsia mancina e per il profilo di vice Giroud. Dopo un anno che definire difficile sarebbe solo un eufemismo, infatti, le chances di una partenza last minute di Divock Origi non sono affatto da scartare. Il belga, che non rientra già da tempo nei piani di Pioli, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale. Come anticipato in tempi non sospetti da calciomercato.it, per il futuro di Origi non è affatto da trascurare l’opzione Arabia. Fino a qualche settimana fa, infatti, l’Al-Ettifaq si era reso protagonista di qualche sondaggio esplorativo allo scopo di tastare il terreno.

Milan, il futuro di Origi è un rebus: nuovo blitz dall’Arabia

In tempi e in modi diversi anche West Ham e Crystal Palace hanno avviato dei contatti con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, stando a quanto riferito da Football Insider, nelle ultime ore si sarebbe materializzato un inserimento a sorpresa.

Dall’Inghilterra, infatti, trapela l’indiscrezione secondo cui anche l’Al-Fateh si sarebbe aggiunto nella corsa all’attaccante del Milan. Allenata dall’ex tecnico del West Ham Slaven Bilic, la compagine saudita si sarebbe fatta viva per provare ad intavolare l’operazione. Qualora dovesse essere effettivamente conservato quest’ultimo inserimento, si potrebbero creare i presupposti per una vera e propria asta. A tutto vantaggio del Milan, che già da tempo ha inserito Origi nella lista degli esuberi e con la cessione del belga spera di ritagliarsi spazio di manovra per mettere a segno l’ultimo colpo in attacco.