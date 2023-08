Enigma Origi: via dal Milan, i possibili scenari

L’attaccante belga è destinato a lasciare il club rossonero in questa sessione di mercato: tra la Premier League l’Arabia Saudita, presto una decisione

L’avventura di Divock Origi è destinata a concludersi con due gol in una stagione. Il belga, chiamato a ricoprire il ruolo di co-titolare di Olivier Giroud, è finito subito ai margini, non riuscendo mai a convincere Stefano Pioli, che nel finale di campionato lo ha mandato in campo solo quando obbligato.

Bocciato totalmente dai rossoneri, l’ex Liverpool è stato così messo alla porta. Prima dell’inizio del ritiro estivo, il belga era intenzionato a giocarsi le proprie carte: aveva voglia di riscattare una stagione disastrosa, ma così non sarà. Il Milan ha deciso di usare il pugno duro, mettendolo ai margini del gruppo. Niente amichevole con il Lumezzane e niente tournée in America: il messaggio è forte e chiaro. Messaggio ricevuto, chiaramente, anche dall’entourage del giocatore, che si sta muovendo alla ricerca di una sistemazione per il proprio assistito.

Calciomercato Milan, dall’Arabia Saudita all’Inghilterra: ecco il futuro di Origi

Impossibilità di giocarsi le proprie carte al Milan, l’idea di Origi sarebbe quella di far ritorno in Premie League, dove è stimato da diversi club. Piace al West Ham e al Crystal Palace, ma ancora nulla di davvero concreto.

Chi sta spingendo per averlo sono, invece, gli arabi dell’Al-Ettifaq: lo vuole Steven Gerrard, che sta provando a convincerlo. Fino a qualche giorno fa l’Arabia Saudita non era un’ipotesi presa in considerazione, ora qualcosa è cambiato e non è da escludere che dica sì al corteggiamento della leggenda del Liverpool. Sullo sfondo resta anche la possibilità Turchia, ma non è sicuramente una prima scelta. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi su Origi, destinato a lasciare il Milan come fatto da Ante Rebic.