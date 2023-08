Fulmine a ciel sereno Juventus: il Psg lo ‘soffia’ a Giuntoli

Calciomercato Juventus, proseguono le mosse di Giuntoli per puntellare l’organico di Allegri. Le ultime indiscrezioni dalla Francia cambiano le carte in tavola

Saranno giorni molto intensi per la Juventus sia sul fronte entrate che su quello uscite. Dopo aver definito ufficialmente gli addii di Rovella e Pellegrini, approdati alla Lazio, i bianconeri sperano di capitalizzare occasioni importanti nel corso delle prossime ore.

Come anticipato da calciomercato.it, i contatti con il Sassuolo per Berardi proseguono: al momento, però, la distanza tra la richiesta dei neroverdi e la proposta della Juventus non è stata ancora colmata. Nelle ultime ore, inoltre, il Milan ha avviato dei sondaggi esplorativi per Moise Kean: per l’attaccante italiano, però, la Juve valuterebbe solo ed esclusivamente una cessione a titolo definitivo. Posto che lo scambio Lukaku-Vlahovic, sebbene non caldissimo, non è ancora tramontato, negli ultimi giorni la ‘Vecchia Signora’ sta lavorando sotto-traccia all’acquisto di un jolly in mediana. Soluzione che diventerebbe prioritaria in caso di partenza di Mckennie, per il quale però non si registrano offerte concrete.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: anche il Psg su Thuram

Da Amrabat a Diarra passando per Khephren Thuram: non sono pochi i profili scandagliati dalla Juventus, che però fino a questo momento si è limitata a tastare il terreno in maniera esplorativa. Tra questi il profilo che intriga di più è sicuramente quello del jolly francese del Nizza, che però il club francese valuta non meno di 40-50 milioni di euro.

Sondato in tempi e in modi diversi anche dal Manchester United e dal Liverpool – che nel frattempo non hanno mollato la pista Amrabat – Thuram avrebbe calamitato l’interesse anche del Psg. Secondo quanto riferito da Sports Zone, infatti, Luis Enrique apprezzerebbe molto il profilo del classe ‘2001 e non è da escludere un blitz a stretto giro di posta. Il via libera da parte del tecnico asturiano potrebbe rappresentare il primo tassello di un’operazione comunque molto complessa. Al momento, infatti, il Psg sembra essere intenzionato a virare su altri profili e non confiderebbe prioritario l’acquisto di Thuram. Scenario comunque da monitorare.