Caso Bonucci, non è finita: altro comunicato UFFICIALE

Prosegue il botta e risposta relativamente alla questione Bonucci: ieri hanno preso parola l’AIC e la Juventus, oggi è arrivata l’ennesima nota

Continua a far discutere la questione Bonucci. In queste settimane l’ormai ex capitano della Juventus è stato messo ai margini del progetto tecnico bianconero, in quanto non rientra più nei piani di allenatore e società. Una pratica abbastanza usuale negli ultimi anni, basti vedere la marea di giocatori che al PSG si sono allenati da esuberi, lontano dalla prima squadra.

Una modalità che però non è affatto piaciuta allo stesso Bonucci, che ha continuato ad allenarsi sia alla Continassa che a livello individuale. Condividendo ovviamente tutto sui social, anche per mandare un messaggio a tutti i naviganti. Poi ieri la querelle ufficiale tra l’Associazione Italiana Calciatori, che ha scritto un durissimo comunicato nei confronti della Juventus. E a seguire la risposta ufficiale da parte del club bianconero che – oltre a difendersi – ha anche lanciato una frecciata all’AIC. Più o meno la stessa cosa che oggi ha fatto l’AIACS, l’Associazione degli Agenti.

Bonucci, l’AssoAgenti attacca l’AIC: il comunicato

Su Instagram, l’AssoAgenti ha diramato un comunicato in cui ha sostanzialmente rimproverato all’AIC di non aver avuto in passato la stessa premura nel prendere posizione su casi simili con protagonisti calciatori dal minor risalto mediatico. E soprattutto rinfaccia addirittura un’assenza da parte dell’organo di rappresentanza dei calciatori negli stessi casi.

“L’Aiacs, da sempre sensibile alle problematiche degli Agenti e dei loro Assistiti Calciatori, nell’augurare al giocatore Bonucci di poter al più presto insieme alla Juventus trovare soluzione alla vicenda che li vede parti, non con poca perplessità rivolge all’AIC un monito circa la sua mancata presenza per analoghi casi affrontati dagli Agenti e dai Calciatori con meno enfasi mediatica. Ricordiamo – si legge nella nota – che la sua AZIONE SINDACALE deve essere rivolta verso tutti e soprattutto sostenuta nelle sedi opportune, non solo mediaticamente con Azione di Propaganda”. Nel frattempo Bonucci riflette anche sul suo futuro, con le piste Union Berlino e Lazio sempre accese.