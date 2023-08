Addio Napoli: Rudi Garcia non crede in lui, andrà a giocare

Continua il calciomercato del Napoli in uscita: Rudi Garcia vuole cederlo in prestito per mandarlo a giocare. Ecco chi lo vuole.

È un mercato in uscita davvero importante quello del Napoli di quest’anno: dopo l’addio di Kim Min-Jae, trasferitosi al Bayern Monaco, un altro giocatore sembra essere pronto per salutare, almeno temporaneamente, i partenopei.

Il ragazzo in questione l’anno scorso ha trovato poco spazio a centrocampo, chiuso dai vari Zielinski, Anguissa, Kvaratskhelia e gli altri. Risultato? Soltanto 8 presenze nelle competizioni ufficiali, condite però da una rete.

Per questa stagione, invece, sembra proprio non esserci più spazio per lui che, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, andrà a farsi le ossa ed accumulare esperienza altrove. Ecco di chi stiamo parlando e soprattutto quali sono le squadre interessate.

Calciomercato Napoli, Gaetano in prestito: Frosinone o Empoli?

Il giocatore in questione è Gianluca Gaetano, ragazzo prodotto direttamente dal vivaio del Napoli che, dopo un’ottima annata alla Cremonese in Serie B, ha provato a giocarsi le sue chance alla casa madre, raccogliendo poco e niente, complici i ‘giganti’ davanti a lui nelle gerarchie.

Per lui quest’anno, invece, Rudi Garcia ha in mente di mandarlo a giocare in prestito: al momento su di lui è corsa a due tra Empoli e Frosinone, due club di Serie A pronti a regalargli un’occasione. Riuscirà a mettersi in mostra? La possibilità c’è, il talento anche: la sua duttilità tattica potrà fare la differenza.