Spogliatoio contro il tecnico: aria di ribaltone prima dell’esordio

Malumore in casa delle big: il tecnico non convince spogliatoio e dirigenza, può scoppiare il caso prima dell’inizio del campionato

Il terreno verde si riprende la scena. Il prossimo weekend tornerà il campionato di Serie A, così come la Bundesliga, mentre in Francia, Inghilterra e Spagna hanno già ripreso la scorsa settimana.

Un avvio non senza complicazioni per le big d’Europa, prese d’assalto dai club arabi e costretti a fare i conti con le folle offerti per i loro calciatori principali. Ma non è questa l’unica problematica, almeno in alcune delle squadre del Vecchio Continente. Per conferma chiedere al Bayern Monaco che ha cominciato la nuova stagione come peggio non poteva: 0-3 contro il Lipsia in Supercoppa, una prestazione a cui Tuchel non è riuscito a dare una spiegazione.

Venerdì i campioni di Germania (grazie soprattutto all’harakiri del Borussia Dortmund nell’ultima giornata) debutteranno in campionato contro il Werder Brema, ma intanto Tuchel fa i conti con una situazione non semplice.

Bayern Monaco, tutti contro Tuchel: cosa sta succedendo

Non soltanto la sconfitta in Supercoppa, ma l’ex allenatore di Paris Saint-Germain e Chelsea vive un momento di difficoltà.

Stando a quanto riferisce ‘Sport Bild’, infatti, la richiesta pubblica di un centrocampista difensivo forte ha dato fastidio alla dirigenza ma anche ai calciatori. Non solo, stando alla stessa fonte, infatti, all’interno il Bayern Monaco c’è molto disappunto nei confronti di Tuchel perché si ritiene che diffonda cattivo umore.

Una situazione che non fa presagire nulla di buono, soprattutto se i risultati dovessero continuare ad essere quelli delle ultime uscite. Da quanto Tuchel è approdato sulla panchina del Bayern, infatti, il ruolino di marcia è tutt’altro che lusinghiero con sei vittorie, due pareggi e cinque sconfitte in tredici partite.

Un rendimento che ha messo a rischio la vittoria dello scorso campionato e che potrebbe – dovesse essere confermata anche quest’anno – costare caro all’allenatore, anche in virtù del malumore che circonderebbe la sua figura attualmente all’interno del Bayern.