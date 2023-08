Sorpasso e accordo vicino, la Juventus gli dice addio

La Juventus costretta ad assistere all’accelerazione e al sorpasso di un top club per uno dei suoi obiettivi di mercato

Delle difficoltà di Giuntoli e del calciomercato della Juventus abbiamo parlato diffusamente, spiegando come il direttore sportivo bianconero abbia in questa fase vari problemi da risolvere, che non permettono al club piemontese di affondare con i colpi in entrata.

Massimiliano Allegri per il momento, almeno a parole, sembra orientato a fare di necessità virtù e ha già messo le mani avanti parlando di come sia soddisfatto della sua rosa e concentrato sul far rendere al meglio gli elementi a disposizione. Dietro le dichiarazioni del tecnico livornese, che ha dato per chiuso il mercato in entrata, c’è comunque l’attesa per qualche rinforzo che farebbe comodo, per far sì che la Juventus possa puntare con maggiore convinzione ai vertici, in una annata in cui, senza Europa, fare un campionato di alto profilo appare un obbligo. Juve che di sicuro continua a monitorare alcuni profili, in attesa di occasioni da cogliere, ma diversi obiettivi sono già sfumati o si stanno allontanando in maniera decisiva.

Juventus, niente di fatto per Amrabat: ormai verso la Premier League

Uno di questi è Sofyan Amrabat, vecchio pallino di Giuntoli, che già avrebbe voluto portarlo al Napoli. Reduce da un’ottima annata con la Fiorentina, e da un Mondiale da protagonista con il Marocco, il centrocampista è stato attenzionato da diversi top club. E forse, la sua strada potrebbe essere finalmente tracciata.

I viola del resto erano consapevoli del suo addio imminente, tanto che il giocatore ha saltato le amichevoli con Newcastle e Nizza. Ora, secondo il portale olandese ‘Ad.nl’, il Liverpool avrebbe messo la freccia sorpassando tutte le altre pretendenti (tra cui anche Bayern Monaco e Barcellona) e potrebbe mettersi a breve in viaggio verso Anfield. Raggiungendo così l’Inghilterra dopo il no al West Ham, che aveva trovato l’intesa con la Fiorentina per circa 35 milioni.