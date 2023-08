Offerta dalla Premier, sfuma l’ennesimo obiettivo dell’Inter

Dopo l’arrivo di Arnautovic, l’Inter vede soffiarsi altri obiettivi per il reparto avanzato in questa fase finale del calciomercato estivo

Alle prese con la grana Samardzic, l’Inter rischia di veder sfumare altri obiettivi di mercato, soprattutto per il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Ultime due settimane di calciomercato per l’Inter che dopo il ritorno di Arnatovic spera di chiudere per l’ingaggio di Samardzic dopo un lungo tira e molla con l’entourage del centrocampista. Inter attiva ancora sul mercato degli attaccanti, non senza difficoltà. In questa lunga estate sono stati accostati numerosi nomi al club nerazzurro dopo le partenze di Dzeko e Lukaku. Quest’ultimo doveva tornare, ma tra la tentazione Juventus e le incertezze, il suo ritorno a Milano è definitivamente sfumato.

Altro nome sovente accostato alla squadra di Simone Inzaghi è stato quello di Beto dell’Udinese. Arrivati a questo punto del mercato e con il campionato che inizierà tra pochi giorni, appare difficile immaginare una partenza dell’attaccante portoghese, a meno che l’Udinese non si veda pervenire un’offerta irrinunciabile. Offerta che potrebbe arrivare da Liverpool, con l’Everton sulle tracce del giocatore. Per ora si tratta di un gradimento concreto, ma non una vera e propria trattativa. Insomma, se Beto dovesse muoversi, presumibilmente lo farebbe solo per andare all’estero, magari con direzione Everton.

Calciomercato Inter, non solo Beto: “salta” un altro obiettivo

Altro nome finito nei radar di Marotta e Ausilio è stato quello di Folarin Balogun dell’Arsenal. Nel mirino di molti club europei, il suo destino sembra essere al Monaco che potrebbe presentare una nuova offerta nelle prossime ore.

Come spiega RMC Sport, infatti, il club monegasco sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 50 milioni di euro per il giocatore statunitense. Un’offerta che l’Arsenal potrebbe accettare, dando il via libera alla cessione del giocatore che tornerebbe così a giocare in Francia dopo l’esperienza in prestito allo Stade Reims .