City, ecco il sostituto di De Bruyne: la richiesta

Il Manchester City deve fare i conti con l’infortunio capitato a De Bruyne; il club inglese, nel frattempo, ha individuato il sostituto

La stagione del Manchester City, che nella scorsa stagione ha vinto tutto, è iniziata tra alti e bassi con la sconfitta nel Community Shield (ai rigori ha avuto la meglio l’Arsenal) e la netta vittoria, alla prima giornata di Premier League, contro il Burnley. Il tre a zero, però, è stato macchiato dall’infortunio capitato a De Bruyne; un problema più grave del previsto che costringerà il fuoriclasse belga a stare fermo per quattro mesi.

Bisognerà, dunque, aspettare il 2024 per rivedere in campo De Bruyne; notizia non semplice da digerire per il Manchester City perché, nonostante Guardiola possa disporre di una rosa con enorme talento, il classe 1991 fa tutta la differenza del mondo. L’inizio di stagione dell’ex Wolfsburg non è stato per nulla semplice; prima dell’infortunio, infatti, era stato protagonista (in negativo) dei rigori del Community Shield mandando la sua conclusione sulla traversa.

Ora, però, per il City è tempo di riflettere e bisogna anche farlo in fretta; la sensazione è che si possa tornare sul mercato per andare a colmare il vuoto di De Bruyne. Quattro mesi senza un giocatore come il belga sono tanti considerando soprattutto il valore del ragazzo e gli impegni di una squadra che vuole confermarsi come la più forte sia a livello nazionale sia in ambito europeo.

Manchester City, Olmo per sostituire De Bruyne: la richiesta del Lipsia

Dopo l’arrivo di Gvardiol, dunque, il Manchester City può tornare prepotentemente sul mercato e l’ultima idea (come riportato da Sky) è quella di portare, alla corte di Guardiola, Dani Olmo. Al momento possiamo dire come si tratti di un sogno più che di una vera e propria trattativa; il classe 1998 ha trascinato il Lipsia alla vittoria della Supercoppa di Germania.

In casa del Bayern Monaco sono stati tre i gol messi a segno da Olmo e il secondo si candida, già da ora, ad essere uno dei più belli della stagione. Giocatore forte, tecnicamente superiore alla media e che si sposerebbe alla perfezione con il sistema di gioco di Guardiola; il Lipsia, però, non è intenzionato a venderlo specialmente in una stagione dove il titolo in Bundesliga sembra essere meno proibitivo del solito.

Per quanto concerne il lato economico bisogna sottolineare come, nella prossima stagione, ci sarà una clausola intorno ai 55 milioni di euro per Dani Olmo; in questa finestra di mercato, invece, il Lipsia sembra intenzionato a chiudere tra gli ottanta e i cento milioni di euro. Cifra decisamente alta e che dimostra l’importanza del giocatore ma il City, bisogna dirlo, ha le possibilità per soddisfare queste richieste.