Spalletti in Nazionale: ‘risposta’ immediata della Figc a De Laurentiis

Nonostante il comunicato duro del presidente Aurelio De Laurentiis, la Figc va avanti su Spalletti: la Figc pronta allo scontro

La Figc è pronta anche al muro contro muro per portare Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale.

Il duro comunicato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, con la richiesta di pagare la penale prevista dall’accordo con Spalletti, non ha fermato la trattativa tra la Federcalcio e il tecnico toscano. Anzi, stando a quanto riporta ‘gazzetta.it’, si è sempre più vicini all’accordo.

Per superare l’ostacolo clausola sono scesi in campo i legali delle due parti coinvolge (quelli federali e quelli del tecnico) che sarebbero concordi nel considerare il vincolo inserito al momento dell’addio al Napoli come un patto di non concorrenza. Una fattispecie che non si attiverebbe, quindi, per la Nazionale e che quindi – il pensiero che vige in Federcalcio – renderebbe possibile siglare il contratto senza pagare alcunché al club partenopeo.

Ma non solo, perché – sempre stando a quanto riferisce la ‘rosea’ – ci sarebbe un altro aspetto che potrebbe favorire la fumata bianca, dribblando l’ostacolo De Laurentiis. Si tratta del vincolo di riservatezza che sarebbe presente nello stesso accordo: se confermato, lo si potrebbe invocare in un eventuale contenzioso aperto dal Napoli.

Panchina Italia, Gravina insiste per Spalletti: Conte aspetta

La Figc, quindi, va avanti su Spalletti e l’accordo tra le parti è sempre più vicino: con il tecnico ci sarebbero da sistemare soltanto i dettagli e in Federazione hanno fretta di chiudere e annunciare il nuovo commissario tecnico.

Nel caso in cui con l’allenatore di Certaldo si dovessero complicare le cose, soprattutto a causa dell’ostracismo di De Laurentiis, in attesa c’è sempre Antonio Conte, pronto a tornare alla guida della Nazionale a sette anni di distanza dall’addio post Europeo per iniziare l’avventura al Chelsea.

Ore convulse e decisive in ogni modo perché la volontà di Gravina e dei dirigenti federali è di chiudere la pratica il prima possibile per consentire al nuovo ct di preparare il doppio impegno di settembre con il giusto tempo.