Girandola attaccanti ferma: Allegri furioso, salta tutto

Situazione complicata in casa Juventus, con Allegri che sta iniziando a perdere la pazienza per quanto riguarda il reparto offensivo.

I primi due anni del secondo ciclo di Massimiliano Allegri a Torino sono stati avari di soddisfazioni e ben lontani dal primo periodo bianconero. Il tecnico toscano per la stagione 2023-24 avrà da concentrarsi solo sul campionato, ma in attacco tutto quanto sembra ancora fermo.

La principale trattativa è quella che vede come protagonista Romelu Lukaku, con l’attaccante belga che vuole la Juventus a tutti i costi. I problemi con il Chelsea però non mancano e non è solo Dusan Vlahovic a dover andare via. Al momento infatti c’è anche un’altra trattativa che sta rallentando la situazione in casa bianconera.

Kaio Jorge resta alla Juve? Il Frosinone ci spera ancora

I ciociari hanno ormai concluso l’accordo con la Juventus per l’acquisto dell’argentino Enzo Barrenechea, ma la squadra di Di Francesco vorrebbe anche mettere le mani su Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano sembra essere l’uomo giusto per puntare alla salvezza dei gialloazzurri, peccato che al momento Allegri non è convinto di lasciarlo partire.

La grande tripletta messa a segno nell’amichevole contro la Juventus Next Gen ha mostrato a tutti un Kaio Jorge in forma e in palla. Se non si dovesse sbloccare la situazione legata a Romelu Lukaku infatti potrebbe essere proprio il brasiliano il “nuovo acquisto” per la stagione 2023-24. L’ex Santos ha perso tutto il campionato scorso e ha una voglia matta di giocare, con Allegri che potrebbe dargli la grande occasione che da tanto attende e per il momento il Frosinone deve attendere il valzer delle punte.