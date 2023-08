“Una grossa delusione”: Mancini avvisato dalla leggenda Azzurra

La decisione di Mancini di lasciare la Nazionale ha colto di sorpresa in molti: anche una leggenda del calcio italiano ne ha parlato

Una fredda pec, è bastata solo questo per stravolgere il mondo a Coverciano e per lasciare gli Azzurri senza Commissario Tecnico. Una scelta personale di Roberto Mancini, che ha deciso di dimettersi dal proprio incarico con la Nazionale.

Una scelta che ha colto tutti di sorpresa, aprendo ad una miriade di voci e retroscena sui motivi che hanno portato il CT a questa drastica decisione. In esclusiva ai microfoni di notizie.com, ha parlato anche Gigi Riva. La leggende del calcio italiano ha commentato così la scelta di Mancini: “Roberto ce l’ho avuto con me in Nazionale, un giocatore eccezionale, ma sopratutto un bravissimo ragazzo. Sono dispiaciuto per tutto quello che stanno dicendo di lui”. Rombo di tuono, però, sarebbe deluso dall’ormai ex CT in un caso.

Gigi Riva avverte Mancini: “Se andasse in Arabia sarebbe una delusione”

Una delle voci più insistenti che si rincorrono per il futuro di Roberto Mancini e che spiegherebbero anche la tempistica delle sue dimissioni è quella di un ruolo multimilionario di Commissario Tecnico in Arabia Saudita. Uno scenario non gradito a Gigi Riva.

La leggenda della Nazionale e del calcio italiano, infatti, sempre a notizie.com ha avvisato così l’ormai ex CT: “Mancini in Arabia? Non sarebbe una cosa gradita e mi darebbe molto fastidio. Per come lo conosco io, penso che Roberto avrà avuto altri motivi per dare le dimissioni in questo modo. Se andasse in Arabia Saudita sarebbe una delusione”. Infine, riguardo al prossimo CT della Nazionale: “Conosco Spalletti, ma non sono in grado di dire se è l’uomo giusto o meno per andare in Nazionale”.