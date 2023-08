Juventus, arriva la svolta per Lukaku: intesa a 45 milioni

Arriva la possibile svolta nella lunga telenovela tra Lukaku e la Juventus: la trattativa è partita e le necessità delle parti possono collimare in fretta

L’affare Romelu Lukaku si arricchisce di nuovi contorni e sfumature, ma soprattutto di nuove squadre prepotentemente entrate nelle dinamiche di mercato tra Juventus e Chelsea. Lo scambio tra il belga e Vlahovic sembra stenti proprio a decollare, i colloqui vanno avanti da tempo. Big Rom ha l’accordo con i bianconeri da una vita, ma tra i club lo stallo dura ormai da parecchio.

Per questo ogni giorno che passa è sempre più verosimile che alla fine Dusan Vlahovic resti alla Juventus e che quindi Lukaku vada altrove. La destinazione però non è ancora chiarissima, visto che di offerte al Chelsea non ne sono arrivate ad eccezione della Saudi Pro League. Che il belga però non prende in considerazione. In queste ore, però, qualcosa è cambiato e a muoversi è il mercato inglese. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ c’è una nuova pretendente per Lukaku ed è il Tottenham. Gli Spurs hanno appena salutato Harry Kane, passato al Bayern Monaco, e cercano un sostituto. Le necessità delle due parti in questo senso possono collimare. Il bomber belga sarebbe una soluzione pronta all’uso, con esperienza in Premier League con un costo non esorbitante, ovvero circa 45 milioni di euro. Ovviamente a dare il via libera dovrebbe essere lo stesso calciatore 30enne, accettando tra l’altro un ingaggio più basso rispetto ai 10,8 milioni attuali.

Juve, trattativa iniziata tra Chelsea e Tottenham per Lukaku

Lukaku aspettava la Juve, ma la situazione sembra bloccata. Si sta allenando nel centro sportivo del Chelsea, ma senza nessun contatto con la prima squadra. Se è vero che il belga non vuole restare ai Blues, lo stesso club non ne vuole proprio più sapere di Big Rom.

Che ora è davanti a un bivio, nonostante l’intenzione non fosse assolutamente quella di restare in Premier League. I contatti, scrive la rosea, sono comunque arrivati e un’intesa è di sicuro possibile. Per trovarla serve che il Tottenham arrivi a un’offerta da circa 45 milioni. E anche la Juventus diventerà un ricordo, l’ennesimo trasferimento in bianconero sfiorato per Lukaku.