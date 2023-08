Gasperini furioso: la vendetta è servita, non doveva succedere

Dura botta per Gian Piero Gasperini, con il tecnico dell’Atalanta che ora dovrà masticare amaro per una situazione inattesa.

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che Gian Piero Gasperini in questi anni ha saputo dimostrarsi il fattore determinante per i successi dell’Atalanta. I bergamaschi dopo un solo anno di assenza ritorneranno in Europa nella stagione che sta per iniziare e cercheranno di ben figurare.

Il temperamento del tecnico è spesso stato molto focoso e soprattutto non ha mai avuto paura nel mettersi contro giocatori di primo piano. Sicuramente il caso più eclatante è stato quello che ha portato all’addio da Bergamo del Papu Gomez, ma Gasperini ha causato anche un altro addio importante nella scorsa stagione e dall’anno prossimo se lo può ritrovare come avversario nella squadra del suo cuore.

Malinovskyi lascia il Marsiglia? Su di lui piomba il Genoa

Dopo le difficoltà e i malumori della scorsa annata, Malinovskyi sembra pronto a lasciare ancora una volta la sua società attuale. Con il Marsiglia ha giocato in totale 23 partite e ha segnato solo due gol, con i francesi che non sono stati soddisfatti del suo rendimento.

Secondo “La Repubblica Genova”, il calciatore è in rotta totale con l’ambiente francese, per questo motivo sembra ormai prossimo a tornare in Italia. La squadra con la quale Gasperini ha avuto modo di farsi conoscere nel tempo è stato il Genoa, con il Grifone che ora sembra proprio intenzionato a mettere le mani su Malinovskyi.

Sarebbe sicuramente la vendetta perfetta per Ruslan che non vede l’ora di far vedere a Gasperini che si è sbagliato sul suo conto. In qualche modo, se dovesse davvero vestire la maglia del Genoa, in qualche modo il Gasp potrebbe anche essere contento del buon rendimento dell’ucraino. Malinovskyi per ora è conteso tra il Genoa e il Torino, con le due nobili del calcio italiano che faranno di tutto per convincere il calciatore.