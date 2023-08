Dice sì al Napoli e a Garcia: ma servono 50 milioni

Il Napoli spinge per ulteriori rinforzi, gli azzurri strappano il sì del giocatore ma la richiesta del club è di 50 milioni

Il doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro è servito al Napoli campione d’Italia per rodare la condizione e mettere benzina nelle gambe. I partenopei sono pronti per dare il via al campionato sabato in quel di Frosinone, per iniziare a difendere lo scudetto conquistato a maggio.

La squadra di Rudi Garcia non avrà magari incantato nelle amichevoli prestagionali, ma ha dimostrato una buona solidità ed è parsa in crescendo gara dopo gara. Risolti anche, a parte Anguissa, i piccoli infortuni che avevano segnato le settimane di preparazione. Si guarda anche, logicamente, al rush finale del mercato, con indicazioni importanti. A partire dal rinnovo di Osimhen, con la nuova super offerta di De Laurentiis: la trattativa sembra ben instradata. Nel frattempo, si avvicina invece l’addio di Zielinski: il Napoli è in pressing per far accettare al polacco l’offerta dell’Al Ahli, come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it. L’erede designato del numero 20 azzurro potrebbe essere Gabri Veiga, su cui il Napoli in questi giorni ha accelerato. Ma non è l’unico profilo che i partenopei continuano a seguire, anzi.

Napoli, intesa con Koopmeiners ma l’Atalanta fa muro

Nei radar della società campione d’Italia rimane Teun Koopmeiners, già vecchio pallino dell’era Giuntoli. Secondo ‘Il Mattino’, il Napoli avrebbe il gradimento dell’olandese e anche una bozza di intesa, ma ci sarebbe da superare il muro dell’Atalanta.

Per Koopmeiners al Napoli sarebbe pronto un quinquennale da due milioni di euro a stagione. Tuttavia la richiesta del club bergamasco resta altissima, di circa 50 milioni di euro. La proposta degli azzurri è ferma a 37 milioni, anche se De Laurentiis sembrerebbe intenzionato ad insistere per vincere le resistenze di Percassi, provando a limare la distanza.