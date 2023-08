Osimhen, nuova offerta di De Laurentiis per il rinnovo | CM.IT

Proseguono i contatti tra il Napoli e l’entourage di Victor Osimhen: si cerca l’accordo per il rinnovo dell’attaccante nigeriano

Aurelio De Laurentiis ribadisce il suo ‘no’ ad una cessione di Victor Osimhen: contatti in corso con l’entourage dell’attaccante per arrivare all’agognato rinnovo di contratto.

In casa Napoli tiene banco la vicenda relativa al futuro di Victor Osimhen. Il club azzurro respinge al mittente tutti gli assalti dell’Al Hilal ma intanto, nelle scorse ore, si è messo in contatto con l’agente di David, possibile erede del centravanti nigeriano nel reparto avanzato del Napoli.

Il club saudita sarebbe disposto ad arrivare a offrire 180 milioni per il centravanti ex Lille che il Napoli, però, non è intenzionato a cedere. E in questo scenario proseguono i contatti tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore per il rinnovo di contratto. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il patron Aurelio De Laurentiis metterebbe sul piatto un’offerta con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione di parte fissa, più un altro milione di bonus.

Calciomercato Napoli, l’offerta di De Laurentiis per il rinnovo di Osimhen

Oltre all’ingaggio, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto nel contratto anche una clausola rescissoria superiore ai 160 milioni di euro. L’agente del giocatore, Roberto Calenda, è al lavoro per chiudere l’operazione con il club azzurro mentre Aurelio De Laurentiis ha ribadito il suo ‘no’ alla cessione nonostante il possibile nuovo rilancio che potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita.

Dal canto suo, il capocannoniere dello scorso campionato ha ascoltato con attenzione le lusinghe arrivate dall’Arabia Saudita, ma è consapevole della volontà di società e del tecnico di trattenerlo in azzurro. Dunque, sembrano esserci le basi per la permanenza di Osimhen a Napoli per un’altra stagione, salvo clamorosi ribaltoni da qui a fine agosto.