Ceduto Vlahovic, doppio colpo scudetto: per la Juve è già tutto deciso

La Juventus può piazzare il doppio colpo da scudetto: con i due nuovi acquisti Allegri può puntare al titolo

Via Vlahovic e doppio colpo scudetto per la Juventus. Il piano sembra già delineato e potrebbe portare i bianconeri nuovamente a lottare per il titolo.

Prima però serviranno le cessioni, seguendo la mission che la società ha affidato a Giuntoli. Il nuovo Football director ha un obiettivo da inizio mercato: piazzare gli esuberi, ascoltare magari qualche offerta irrinunciabile per uno dei big e con il ricavato costruire una squadra capace di far tornare la squadra di Allegri a competere per lo scudetto.

Un obiettivo che Giuntoli sta svolgendo, pur con qualche inevitabile necessità. Con Zakaria trasferitosi al Monaco e la possibile doppia cessione di Pellegrini e Rovella alla Lazio, oltre a quella già perfezionata di Arthur alla Fiorentina, la prima parte del lavoro del nuovo dirigente juventino è quasi completa.

Potrebbe arrivare anche l’addio (ben remunerato) di Dusan Vlahovic, regalando a quel punto un bel tesoretto da poter investire sul mercato. Un tesoretto con il quale la Juve potrebbe piazzare un doppio colpo da scudetto: la scelta è già stata fatta.

Calciomercato Juventus, via Vlahovic: ne arrivano due per lo Scudetto

Proprio su chi dovrebbe puntare la Juve per arrivare allo scudetto è la domanda che abbiamo posto nel sondaggio pubblicato sull’account Twitter di Calciomercato.it.

“Con i soldi intascati dalle cessioni già ultimate e il tesoretto eventualmente ricavato dalla cessione di Vlahovic, con quali innesti la rosa della Juventus sarebbe da Scudetto?” la domanda rivolta ai nostri utenti.

📊 MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x | 🧐Con i soldi intascati dalle cessioni già ultimate e il tesoretto eventualmente ricavato dalla cessione di #Vlahovic, con quali innesti la rosa della #Juventus sarebbe da Scudetto? ⚽️ VOTA, RT e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 13, 2023

La scelta è stata netta ed è andata su Lukaku-Thuram: il 35,6% di chi ha votato è convinto che con loro Allegri potrà tornare al vertice. Più staccata l’opzione Wahi con Goretzka, indicata dal 23,8%. Dietro anche la coppia David-Holm, con quest’ultimo vicino però al Sassuolo: il 21,3% la ritiene la giusta accoppiata. Infine, Lukaku con Amrabat rappresentano il giusto pacchetto per una Juve da scudetto per il 19,4% di votanti.