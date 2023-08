Calciomercato Sampdoria, Pirlo scarica l’idolo dei tifosi: cacciato via

Pirlo ha le idee chiare ed è ormai prossimo a lasciare partire un giocatore molto amato dai tifosi della Sampdoria.

C’è grande interesse attorno al ritorno in Italia di Andrea Pirlo che avrà il compito di riportare in Serie A la Sampdoria. Non sarà di certo un traguardo facile, soprattutto perché sono ancora molte le difficoltà a livello societario da parte dei blucerchiati.

La squadra inizierà la stagione questa sera alle 18, quando le porte del Ferraris si apriranno in vista della sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol. I doriani sperano di passare il turno, ma intanto stanno valutando anche possibili cambiamenti. In campo Andrea Pirlo è sempre stato molto legato all’essenzialità senza perdersi in troppi fronzoli, per questo motivo potrebbe esserci un clamoroso addio.

Leris lascia la Sampdoria? Su di lui Monza e Alaves

A quanto pare, secondo quello che riporta il giornale di Genova “Il Secolo XIX”, la Sampdoria di Andrea Pirlo è ormai pronta a disfarsi di Mehdi Leris. La motivazione è legata al fatto che di recente i blucerchiati hanno acquistato ufficialmente Estanis Pedrola, ragazzino classe 2003 scuola Barcellona.

Sicuramente il catalano avrà bisogno di tempo per potersi integrare all’interno della squadra, ma intanto Pirlo ha le idee chiare con lui e anche ai tempi della Juve non si è mai fatto problemi a lanciare dei giovani promettenti. Ecco allora come mai Pedrola ha bisogno di spazio e Leris è prossimo a lasciare Genova.

Sarebbe un grosso rimpianto per i blucerchiati, soprattutto perché il francese nella Serie B 2021-22 con il Brescia si era dimostrato uno dei migliori laterali offensivi della categoria. Al momento sono due squadre che vorrebbero mettere le mani su di lui: l’Alaves e il Monza. Non a caso sono entrambe due realtà che giocano nella massima serie spagnola e italiana, con Leris che vorrebbe rimanere in Italia e dunque i brianzoli potrebbero essere in vantaggio, visto il posto lasciato libero da Carlos Augusto.