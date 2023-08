Blitz per bruciare la Juve: Giuntoli beffato due volte

La Juve e Giuntoli incassano una doppia beffa di calciomercato, il blitz improvviso del top club spiazza i bianconeri

Sei giorni al debutto ufficiale della Juventus in campionato contro l’Udinese, per il via di una stagione in cui i bianconeri, oltretutto senza Europa, non possono sbagliare, dopo le delusioni degli ultimi anni. Piemontesi pronti a partire per un nuovo ciclo, sul quale le incognite, comunque, permangono.

Sono arrivati buoni segnali dalle amichevoli di preparazione per Allegri e soci, ma c’è da capire se quanto si è intravisto effettivamente basterà per rivedere una Vecchia Signora ai massimi livelli e pronta a competere per le primissime posizioni. Il tecnico livornese, alla terza stagione del suo secondo ciclo in bianconero, sa di avere adesso pochi margini di errore. E per sua ammissione non si attende più molto dal mercato, anche se è difficile pensare che Giuntoli non tenterà ancora, nelle ultime due settimane di agosto, di mettere a segno qualche operazione importante, pur essendo alle prese con il delicato capitolo cessioni. Per quanto riguarda alcuni obiettivi sensibili della Juventus, però, arrivano brutte notizie.

Juve, scatto in avanti del Manchester United: missione in Francia dei Red Devils

Chi è stato già protagonista di un mercato di alto profilo, e non intende certo fermarsi, è il Manchester United. Che vuole regalare a Ten Hag ancora qualche ritocco e per questo, tramite suoi emissari, è andato in missione in Francia, per la precisione a Nizza.

‘Get French Football News’ riporta infatti della presenza di un membro dello scouting dei Red Devils in occasione del debutto in campionato del club della Costa Azzurra (1-1 contro il Lille), per osservare da vicino il difensore Todibo e il centrocampista Khephren Thuram, entrambi sulla lista di Giuntoli. La sensazione è che lo United sia pronto a una accelerazione che potrebbe tagliare fuori la Juventus.