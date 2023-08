Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 13 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport‘ in prima pagina dà spazio all’affare Inter-Carlos Augusto, con i nerazzurri abili a vincere la concorrenza della Juventus in quella che è stata definita “l’estate dei dispetti”. In taglio alto spazio all’amichevole che ha visto la compagine di Allegri affrontare l’Atalanta di Gasperini. Di spalla focus su Leao mentre in taglio basso è stato risalto ai risultati di Coppa Italia maturata nella giornata di ieri. Campeggia al centro della prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ Romelu Lukaku: l’attaccate belga, che non è stato ancora mollato dalla Juventus, potrebbe approdare in bianconero grazie al tesoretto che, tra cessioni e risparmi, ha incamerato Giuntoli. In taglio alto spazio all’affare Napoli-Gabri Veiga, e allo scatto della Roma per Leandro Paredes dopo la cessione ormai ultimata di Matic al Rennes.

“Brava Juve, ma chi segna?” è invece il titolo scelto da Tuttosport, con riferimento al risultato dell’amichevole tra Juve e Atalanta andata in scena ieri sera, finita a reti bianche. Anche il quotidiano torinese decide di dare spazio all’affare Inter-Carlos Augusto: “Inter in volo con Carlos Augusto”. Di spalla, tra gli altri, un focus su Sandro Tonali, andato in gol al debutto in Premier League con la maglia del Newcastle.

Rassegna Stampa del 13 agosto dei principali quotidiani esteri

Spulciamo infine le prime pagine dei quotidiani esteri. In Spagna, Francia ed Inghilterra, chiaramente, l’attenzione è rivolta all’inizio dei campionati, con le prime gare del week-end che hanno già regalato sorprese interessanti.

Lo scialbo pareggio a reti bianchi del Psg è il tema principale della prima pagina dell’Equipe. Orfani di Mbappé e Neymar, i parigini non sono andati oltre un modesto 0-0: “Il PSG è ancora oggi un cantiere. Di ben altro tenore è lo spazio con cui AS incensa la vittoria del Real Madrid all’esordio, con Bellingham già sugli scudi ed autore di una prestazione importante sotto tutti i punti di vista: “El Jefe es Bellingham”.