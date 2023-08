Pablo Daniel Osvaldo che fine ha fatto? Dopo il ritiro spazio al gossip

Osvaldo è stato un giocatore eccentrico e di certo non anonimo, che si fece notare più per i comportamenti extracalcistici. Oggi cosa fa?

In molti ricordano Pablo Daniel Osvaldo, un atleta che ha vestito varie maglie di club di Serie A, anche blasonati. Argentino naturalizzato italiano, giocava nel ruolo di attaccante mostrando doti di realizzazione, ma anche forza fisica e una certa propensione al gioco di squadra. Nato a Lanus, ha concluso la sua carriera nella sua terra d’origine, prima con un’esperienza nel Boca Juniors e poi con il Banfield.

In Italia ha giocato parecchio, vestendo le maglie di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, tra le altre. Nato nel 1986, si ritirò dal calcio professionistico ancora piuttosto giovane, nel 2020. Egli spiegò alla stampa che la ragione di questa scelta era legata alla convinzione che oggi il mondo del pallone è eccessivamente dominato dal business, mentre la passione sportiva ha ormai un ruolo marginale. Questa sua opinione sullo sport più seguito al mondo lo portò peraltro a rifiutare alcune ricche proposte economiche provenienti dalla Cina e da alcuni club di Champions.

In molti lo ricordano per la personalità che non passava inosservata, ma anche per alcune giocate di classe – da vero calciatore sudamericano: ecco perché non mancano i curiosi che vogliono sapere qual è la sua vita oggi. La sintetica scheda illustrativa che segue, lo chiarirà.

Ex fidanzate famose Daniel Osvaldo

Non solo la passione per il calcio. Pablo Daniel Osvaldo ha sempre avuto un ‘debole’ per le donne. A lui infatti si attribuiscono numerosi flirt e relazioni più o meno lunghe, che lo hanno reso – nel corso degli anni – un soggetto ideale per il gossip e la cronaca rosa, oltre che un atleta seguito dai principali giornali sportivi.

Tra le donne più conosciute che hanno avuto una relazione sentimentale con lui, troviamo ad esempio l’attrice e cantante argentina Jimena Barón. La coppia è stata insieme per un po’ di tempo, ma il legame ricco di turbolenze ed alti e bassi ha finito per spezzarsi.

Altra relazione oggetto di gossip fu quella con Benedetta Mazza. Infatti, dopo la sua esperienza italiana con le squadre di Fiorentina e Roma, Osvaldo andò in Inghilterra per firmare un contratto con il club del Southampton. Era la stagione 2013/2014, periodo in cui l’ex calciatore è stato legato alla modella italiana Benedetta, che è stata vista anche come concorrente ad un’edizione del GF Vip italiano di alcuni fa.

Da non dimenticare altresì una relazione dai contorni ‘nobiliari’, quella con Jime Zorreguieta. Infatti dopo aver lasciato il calcio per un breve periodo, Osvaldo fece ritorno in Argentina e ha avuto una storia con Jime, parente della regina dei Paesi Bassi, Máxima Zorreguieta. Per finire, anche una relazione con la conduttrice televisiva argentina Connie Ansaldi e quella con Veera Kinnunen, ballerina che con lui in veste di concorrente partecipo ad un’edizione del noto programma tv italiano ‘Ballando con le stelle‘. Queste sono le storie più note: ovviamente i flirt e le scappatelle sono molte di più.

Band Osvaldo

Tra le sue passioni, Daniel Osvaldo ha anche quella per la musica. Lasciare il calcio giocato per lui ha significato, anche e soprattutto, avere più tempo per fare il cantante. Lo raccontò qualche anno fa il quotidiano Olé: l’ex attaccante ha fondato un gruppo che debuttò nel 2016. E Osvaldo non poteva che esserne il frontman. I Barrio Viejo Blues, alla loro prima apparizione ufficiale, furono invitati ad un evento tenutosi in un noto locale di Buenos Aires, lo Zadar Club.

Un buon esordio in campo musicale per l’ex atleta, di fronte a più di 400 presenti. E la passione per la musica lo accompagna tuttora: insomma per Osvaldo il calcio sembra ormai soltanto un lontano, ma bel ricordo. Da notare altresì che la band è formata da suoi amici, che Osvaldo conobbe ai tempi della militanza nelle fila del club spagnolo dell’Espanyol.

Figli Pablo Daniel Osvaldo chi sono?

A differenza del padre, figura molto chiacchierata e di certo non riservata, sui figli di Osvaldo non si hanno informazioni particolari o dettagli degni di nota. Nel 2006, da un primo matrimonio terminato poi con una separazione, Pablo Daniel ebbe un primo figlio, di nome Gianluca. All’epoca Osvaldo era giovanissimo e neanche maggiorenne.

A seguire due figlie, ovvero Victoria, nata nel 2009, e Maria Helena, nata nel 2012, avute dalla relazione con una ragazza fiorentina di nome Elena, conosciuta ai tempi della militanza nella Viola. Con l’attrice Jimena Barón fece nel marzo del 2014 il suo quarto figlio, Morrison.

Il gossip

Daniel Osvaldo è stato in passato nel bersaglio delle cronache di gossip proprio per la sua personalità eccentrica e sopra le righe. Comportamento non sempre irreprensibile come calciatore, poca dedizione alle regole di atleta, litigi e risse con altri calciatori, relazioni amorose pubbliche e le varie passioni oltre al calcio sono stati elementi che hanno alimentato il pettegolezzo.

Per questo lo abbiamo spesso trovato nelle notizie di gossip: d’altronde una figura carismatica come la sua desta tipicamente la curiosità degli appassionati di calcio ma anche del pubblico femminile, che ha sempre mostrato un certo interesse per lui.

Cosa fa oggi?

L’ex attaccante di Serie A, con un passato anche nella nazionale italiana, è oggi un cantante a tempo pieno. Osvaldo suona in Spagna, nei locali, con la sua band. E come voce e frontman del gruppo Barrio Viejo non si ferma ai confini iberici: con tanto di album va in tournée in giro per il mondo, Italia compresa.

Così ha conquistato quella libertà che lui tanto ama. Questo è uno dei motivi per cui ha lasciato il calcio in anticipo ed ancora in buone condizioni fisiche. Ai giornalisti in passato dichiarò: “Nel calcio ci sono così tante regole e a me non piacciono, io amo essere libero”. Oggi Osvaldo ha trovato la sua vera dimensione.