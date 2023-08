Milinkovic Savic fa infuriare Ronaldo: le telecamere l’hanno beccato

Protagonista della vittoria dell’Al-Nassr con una doppietta, Cristiano Ronaldo è stato ‘pizzicato’ dalle telecamere durante la premiazione. Ecco cosa è successo

Insaziabile. Cristiano Ronaldo ha aggiunto un altro trofeo al suo già ricchissimo palmares, mettendosi in proprio con una doppietta da urlo che ha permesso all’Al-Nassr, ai supplementari, di conquistare per la prima volta nella sua storia la Champions League araba.

Uscito per infortunio in barella a pochi minuti dal triplice fischio, il fenomeno portoghese ha poi festeggiato con i compagni la vittoria di un trofeo molto prestigioso. Le condizioni fisiche di Cr7 andranno sicuramente valutate nel corso dei prossimi giorni, ma intanto il campione di Madeira ha acceso su di sé nuovamente le luci dei riflettori. Ronaldo, infatti, non ha affatto digerito la decisione di premiare Milinkovic Savic come MVP della finale. Dopo aver vinto il premio come capocannoniere del torneo con sei gol, infatti, il portoghese si aspettava di vincere anche il premio come MVP della finale.

Cristiano Ronaldo e il gesto dopo la finale: ‘polemica’ per il premio MVP a Milinkovic-Savic

L’organizzazione, però, ha deciso di premiare l’ex centrocampista della Lazio, autore comunque di una prestazione convincente. Il che ha alimentato il dissenso di Cr7 che, come già accaduto diverse volte in passato, si è lasciato andare a gesti eloquenti.

Le telecamere hanno infatti ‘pizzicato’ Ronaldo compiere il gesto del due, in relazione ai gol messi a referti. Doppietta che evidentemente non è servita all’attaccante dell’Al-Nassr per portare a casa il nuovo riconoscimento. Ancora una volta, comunque, l’ex United ha messo in evidenza la sua clamorosa fame di successi. La stessa che gli ha consentito di diventare uno dei calciatori più forti del mondo. Anche in Arabia la voglia di incidere e di essere protagonista non è scemata. Ronaldo potrà comunque consolarsi con un altro trionfo in una finale che l’ha visto per l’ennesima volta protagonista.