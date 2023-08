Ronaldo in trionfo, ma esce in barella: ecco cosa è successo

Il doppio sigillo di Cristiano Ronaldo ha permesso all’Al Nassr di battere l’Al Hilal e di conquistare la finale di Arab Cup

Sempre e solo Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese si è messo nuovamente in evidenza, portando al successo l’Al Nassr che grazie alla doppietta di Cr7 ha battuto l’Al Hilal per 2-1, conquistando l’Arab Cup.

Il campione lusitano ha fatto il bello e il cattivo tempo, rendendosi protagonista di un’altra prestazione importante. Leader carismatico e tecnico, Ronaldo è stato però costretto a lasciare anzitempo la sfida. A causa di un contatto di gioco, il ginocchio sinistro di Cr7 è rimasto leggermente piantato: preoccupato, l’ex United ha lasciato il campo con una smorfia di dolore inequivocabile.

La dinamica dello scontro, avvenuto nei supplementari della sfida aveva infatti allarmato e non poco lo staff sanitario dell’Al Nassr. In realtà nel post partita, a vittoria maturata, Ronaldo si è lasciato andare ad un’esultanza liberatoria, esternando tutta la sua felicità con i compagni. Staremo a vedere se e quando Ronaldo si sottoporrà agli esami strumentali di rito per capire eventualmente l’entità del guaio fisico. La gioia per l’ennesima vittoria di una carriera dopo lo spavento per un infortunio sicuramente da valutare. Vi forniremo maggiori ragguagli nel caso in cui trapelassero notizie ufficiali in tal senso. Nel frattempo impossibile non celebrare l’ennesimo trionfo di una carriera che definire da urlo sarebbe solo e soltanto un eufemismo.