Dimissioni Mancini, Cabrini: “Ora un nome affermato”

Nel mondo del calcio italiano c’è fermento dopo la notizia delle dimissioni di Roberto Mancini: e c’è chi parla di cause lontane

Sono ore di riflessione per il calcio italiano. Riflessioni su chi sarà il successore di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana, ma anche sul momento storico del calcio del Bel Paese.

L’Italia deve puntare su un nome già affermato per sostituire Roberto Mancini: ne è sicuro Antonio Cabrini, campione del mondo nel 1982 che in una intervista ai microfoni di Notizie.com ha commentato la notizia delle dimissioni del ct azzurro, sottolineando che “lo staff per un allenatore è fondamentale”. L’ex difensore, tra le altre, di Atalanta e Juventus, a caldo non se l’è sentita “di esprimere dei giudizi perché non si conosce ancora la motivazione con precisione. Sicuramente non me l’aspettavo“.

Secondo Cabrini, infatti, se Mancini “ha preso una decisione del genere, lo avrà fatto con piena consapevolezza”. Cabrini ribadisce: “Avrà senza dubbio le sue motivazioni, uno non si sveglia e comunica così all’improvviso di non volere più essere il commissario tecnico della Nazionale”. E ora? “Bisogna solo aspettare, ora le due parti dovranno far conoscere i motivi di quanto successo”.

Dimissioni Mancini, parla Antonio Cabrini

In merito alle voci di presunti dissidi legati alla composizione del nuovo staff tecnico, Cabrini ha affermato che “per un allenatore è fondamentale circondarsi di uomini di fiducia, non possono essere assegnati da altri. Non so se sia questo ad aver spinto Mancini a lasciare”.

Sui social e non solo è partito il toto-allenatore. Antonio Cabrini non ha dubbi in merito alla possibile scelta per il post Mancini: “I nomi emersi finora sono tutti importanti, chi per un motivo, chi per un altro. Penso comunque che si dovrebbe puntare su un nome già affermato”.