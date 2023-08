Clausola Spalletti e bomba Bonucci: annuncio UFFICIALE

Sono ore calde, caldissime per la Figc: arrivano le parole di Mancini dopo le dimissioni e intanto spunta la clausola Spalletti

Dalle parole di Mancini alla clausola Spalletti: ore febbrili per la Federazione Italiana Giuoco Calci dopo le dimissioni del commissario tecnico.

Arrivano le prime parole di Roberto Mancini dopo le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale. L’ormai ex ct azzurro ha affidato ai social il suo messaggio rivolto ai tifosi e a tutto il mondo azzurro, spiegando che “le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale”. Nel suo messaggio social, Mancini ringrazia il “Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020″.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Mancini (@mrmancini10)

“È stato un onore” è la frase con cui Mancini si congeda dal pubblico azzurro. E così entra nel vivo il toto-nome per il successore di Mancini. Due le piste più calde, ovvero quelle che portano ad Antonio Conte e Luciano Spalletti. Proprio in merito a quest’ultimo, prima scelta della federazione, c’è l’ostacolo rappresentato dalla clausola prevista nel contratto col Napoli. La Figc, infatti, non sarebbe intenzionata a pagare i 3,25 milioni di euro dovuti a De Laurentiis che, tuttavia, potrebbe rinunciarvi in ambito di buoni rapporti.

Dimissioni Mancini, le parole di Bonucci via social

E dopo Roberto Mancini, anche Leonardo Bonucci ha affidato ai social le sue parole in queste ore infuocate. L’esperto difensore è stato accusato di essere stato al centro della scelta di Mancini. Ecco perché l’ex Inter è intervenuto su Instagram con un post di sfogo.

“Stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti” ha scritto Bonucci che conclude: “In quanto giocatore della Juventus, e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l’azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza”.