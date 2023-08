Vlahovic, avete mai visto il suo bolide? “Tamarra” e costosissima

L’auto di Vlahovic della Juventus ha sorpreso tutti: il suo nuovo bolide è da vero ‘tamarro’. Ecco cos’ha comprato, costosa e bellissima.

Bomber in campo e amante delle belle macchine: Dusan Vlahovic ha da poco acquistato una nuova auto che farà di certo girar la testa a tutti i tifosi della Juventus e, soprattutto, agli amanti dei bolidi.

L’attaccante serbo dei bianconeri, infatti, è sempre stato solito guidare dei veri e propri modelli da sogno e, potendo permetterselo, è riuscito anche a realizzarlo.

Ma qual è l’auto che ha comprato il numero 9 della Vecchia Signora, che in questa calda estate di calciomercato, nonostante i gol e segnali positivi nelle amichevoli, è in bilico per quanto concerne la permanenza a Torino? Eccola.

Vlahovic, ecco la sua nuova auto: Maserati Grecale Trofeo

Vlahovic ha comprato una Maserati Grecale Trofeo, 530 cavalli e totalmente personalizzata secondo i desideri del bomber bianconero, che l’anno scorso in una stagione fatta di alti e bassi ha messo a segno comunque 14 gol. Con un motore Nettuno e 620 Nm di coppia, può raggiungere facilmente i 270 chilometri orari, riuscendo ad arrivare da 0-100 in 3,8 secondi. Insomma, un vero e proprio bolide.

Il costo? Non è dato saperlo ma la versione ‘base’, escluse personalizzazioni, costa qualcosa come 113mila Euro, ai quali tuttavia andranno aggiunte le modifiche. Insomma, un bellissimo regalo per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione che ormai è alle porte.