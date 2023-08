Vlahovic-Lukaku, ecco il rilancio decisivo. Ma c’è la variabile Neymar

Lo scambio Vlahovic-Lukaku verso la settimana decisiva: incontro tra Juve e Chelsea, serve l’ultimo rilancio. E intanto Pochettino fa una richiesta alla società

La trattativa infinita è destinata a proseguire. Lo scambio tra Vlahovic e Lukaku resta saldamente in piedi, ma leggermente sotto traccia in questi giorni. Attorno a Juve e Chelsea il mercato va avanti, ma neanche troppo. Perché anche l’Inter nel frattempo non ha trovato ancora l’attaccante e si sta direzionando ora su Taremi e Arnautovic. E anche la Roma resta in attesa di sviluppi per Marcos Leonardo e Zapata.

Nel frattempo all’estero sembra essersi sbloccata solo ora la situazione Kane-Bayern Monaco, che toglie definitivamente una possibile destinazione alternativa a Vlahovic. Anche se ne potrebbe aggiungere un’altra come il Tottenham. Ma anche in questo caso è ancora tutto in ballo, visto che a Londra continuano a fare un po’ di ostruzionismo. Intanto per lo scambio Juve-Chelsea potremmo essere arrivati alla settimana decisiva, con un nuovo incontro tra Boehly e Scanavino a inizio prossima settimana. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, i Blues hanno promesso di arrivare a 28 milioni di conguaglio con la Juve che ne chiede almeno 35.

Incontro Chelsea-Juve: il rilancio che può essere decisivo. Intanto Pochettino chiede Neymar

Distanza tutt’altro che incolmabile, anche perché ormai il Chelsea ha messo una croce sopra al belga. Lo ha escluso dalla numerazione di maglia, il calciatore si allena da solo e probabilmente neanche più al centro sportivo (due elementi importanti, eventualmente, anche a livello legale). E in più Pochettino dovrà fare a meno a lungo di Nkunku, che si è infortunato al ginocchio.

La sensazione, si legge sul quotidiano, è che se i londinesi dovessero arrivare a 30 milioni nel prossimo rilancio, la Juve potrebbe pensare davvero di accettare. Tra le incognite, però, c’è la richiesta da parte dello stesso Pochettino al proprio club di sondare la pista Neymar. Il brasiliano è ai margini del PSG, può essere una bella occasione. Anche se Vlahovic resta comunque un obiettivo del Chelsea e rischia di essere un affare per entrambe. Anche perché la Juve per Lukaku può sfruttare il decreto crescita, a differenza di Vlahovic che – in virtù di un ingaggio netto che salirà da 7 a 12 milioni per accordi pregressi – peserà a bilancio il prossimo anno per ben 43 milioni.