Matic dice addio, per la Roma c’è Paredes: confermate le anticipazioni di CM.IT

Calciomercato Roma, le ultime sulle mosse dei giallorossi in mediana. L’addio di Matic ora è realtà: Pinto affonda il colpo per Paredes

Sono giorni frenetici in casa Roma. Sul fronte entrate/uscite, sono tante le novità in casa giallorossa. L’ultima, in ordine di tempo, si sta materializzando a centrocampo.

Come anticipato da calciomercato.it, l’offerta del Rennes per Matic aveva ingolosito e non poco il centrocampista serbo, allettato all’idea di approdare in Ligue 1. Le parole di Genesio, poi, hanno fatto il resto, confermando ufficialmente l’interessamento del club transalpino. L’ex Chelsea e United, che non è partito con il resto della squadra alla volta di Tirana, aveva dato segnali di apertura importanti all’offerta del Rennes, che ha praticamente chiuso l’operazione con la Roma.

Matic si trasferirà al club rossonero per una cifra vicina ai 3 milioni di euro bonus inclusi: la partenza alla volta della Francia è programmata per le prossime ore, con il serbo che si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto. A determinare l’improvvisa decisione del centrocampista non sono state soltanto motivazioni di natura economica ma anche situazioni interne nello spogliatoio.

A questo punto la Roma può affondare il colpo per l’erede del serbo. Calciomercato.it aveva anticipato con forza la candidatura di Leandro Paredes, per il quale Pinto sta effettuando passi concreti. I giallorossi sperano di trovare la quadra in tempi relativamente brevi, intavolando con i parigini una trattativa a titolo definitivo, con bonus legati al rendimento dell’argentino e percentuale sulla rivendita. Ore bollenti nel quartier generale della Roma: l’addio di Matic è realtà, il ritorno di Paredes sempre più vicino.